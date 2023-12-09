Efes'in ilk yerleşim yeri Ayasuluk Tepesi'ndeki cami restore ediliyor

"DAMPERLİ CAM UYGULAMASI YAPILACAK"

Buraya gelen John Covel, Cornelius Le Byruyn gibi seyyahların gravürlerinde bu caminin görüldüğünü belirten Doç. Dr. Mimaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Caminin Beylikler dönemi mimarisinde almaşık duvar örgüsü ile yapıldığını görüyoruz. Devşirme malzeme kullanılmış. Çatıda kirpi saçak denilen saçaklar, tipik Aydınoğlu mimarisi öğeleridir. Yapıya sonradan eklenen bir son cemaat yeri görülebilmektedir. Restorasyon projesinde, orijinal zemin döşemesi tuğlalardan yola çıkılarak imalata geçildi. Camide daha önceki yıllarda yapılan sondaj kazısında Bizans dönemine ait bir duvar bölümü çıkmıştı. Bu duvarın korunması ve görünmesi amacıyla üzerine damperli cam uygulaması yapılacak. Elimizde tüm kaleyle alakalı kurul kararı ile onaylanmış bir restorasyon projemiz var. Biz bu projeye uygun olarak çalışmalara devam ediyoruz ve ileride yapacağımız restorasyon çalışmaları için sponsorluk arayışlarımız devam etmektedir."