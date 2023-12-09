Efes'in ilk yerleşim yeri Ayasuluk Tepesi'ndeki cami restore ediliyor
İzmir Selçuk'ta yer alan Efes'in ilk yerleşim yeri Ayasuluk Tepesi'ndeki kazı çalışmalarıyla başlatılan proje ile Ayasuluk'taki cami Türk Tarih Kurumu destek projesi kapsamında restore ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk Tarih Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında yürütülen İzmir'in Selçuk ilçesi Ayasuluk Tepesi'ndeki kazılar kapsamında Kale Cami'nin restorasyon projesi başlatıldı.