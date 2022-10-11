Ege'nin iki yakasını buluşturan seferlerde ilk feribot Selanik'ten İzmir'e geldi

İzmir- Selanik arasındaki feribot seferleri, dün itibarıyla başladı. İlk sefer, Levante Ferries şirketine ait 'Smyrna di Levante' adlı feribot ile Selanik'ten İzmir'e yapıldı.
Uzunluğu 160, genişliği 21 metre olan 300 araç ve 948 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot, Selanik'ten dün saat 17.00'de yola çıktı ve bu sabah saat 08.00'de İzmir Limanı'na demirledi.
Seferde toplam 119 yolcu, 5 araç, 2 TIR ve 1 motosiklet yer aldı. Hem yolcu hem özel araç hem de TIR kapasitesi olan feribot, İzmir-Selanik seferleri ile Türkiye ve Yunanistan'ı birbirine bağlıyor.
Feribot salı, perşembe, pazar günleri İzmir'den Selanik'e saat 19.00'da geri dönecek. Selanik-İzmir arasındaki seferlerin 13 saat sürmesi bekleniyor.
Sefer ücretlerinin kişi başı 81 eurodan başlayıp, düzenlendiği belirtildi. Ege'nin iki yakasını buluşturan seferler ile karşılıklı ticaret ve turizm alanlarında kazanç sağlanması hedefleniyor.