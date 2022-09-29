Ekolojik tatile dair bilinmesi gerekenler

Pek çok seyahatsever artık, şehir hayatının kaosundan kaçıp huzur bulmak için alışılagelmiş tatil anlayışı yerine doğanın kucağında, toprağa dokunarak, doğal tatlarla sağlıklı beslenebilecekleri ekolojik tatil yerlerini seçiyor.
Ekoturizm olarak da adlandırılan ekolojik tatil, doğada ayak izlerinizi bırakmadan tatil yapmak anlamına geliyor. Herkesin gittiği yerlerden, herkesin uyguladığı tatil kurallarından uzak her besini en doğal haliyle tadarak tatil yapmak, son dönemin trendleri arasında.
Ekolojik tatilde, kaldığınız çiftliğin bahçe ürünlerinden hazırlanan yemekten yemek, çiftlik çalışmalarına katılmak, temizlik için arap sabunu ve küllü su kullanılan yerel hayata ortak olmak, doğanın el değmemiş parçalarını keşfe çıkmak mümkün.
Ekolojik tatilde amaç doğayı hissetmek, doğal yaşamı keşfetmek ve sürdürülebilir kaynakları kullanarak keyifli zaman geçirmek. Ekolojik tatil yapmak isteyenler gittikleri noktadaki yerel köyleri keşfedebilir, bölgenin doğal yapısını tanıyabilir ve hatta ufak tarımsal aktiviteler yapabilir.
Ekolojik denge ile uyumlu konaklama birimlerinin tamamında doğa için tehdit oluşturan malzemeler kullanılmıyor. Örneğin, otelin inşası sırasında doğada çözünebilen ahşap ve diğer doğal yapı malzemeleri kullanılıyor. Konaklama içinde hazırlanan yemeklerden verilen havlu ve nevresimlere kadar her bir ürün doğaya zarar vermeyen organik maddelerden üretiliyor.
Ekoturizme hizmet veren tatil yerlerinde dondurulmuş balık değil, o gün tutulan balık veriliyor ki balıkçı işine devam edebilsin. Ya da domates her mevsim ürün veren seralardan değil, tarlada mevsimine göre ürün alan üreticiden sağlanıyor.
tatile giderken bile doğayı kirletecek ulaşım araçlarından kaçınarak, aşırı tüketimi reddederek, kaynakların ekonomik kullanımına ve sürdürülebilir kalkınmaya inanarak siz de bir ekoturist olabilirsiniz.
Gittiğiniz yerin kültüründe yoksa havuz, klima gibi şehir alışkanlıklarını aramamak, ne pişiyorsa onu yemek, geçtiğiniz yerde çöp değil, sadece ayak izlerinizi bırakmak, köylülerin dokuduğu kumaş, reçel gibi yöresel ürünleri satın alarak bölge kültür ürünlerine talep olmasını sağlamak da bir ekoturistin dikkat etmesi gerekenlerden.
Türü yok olma tehdidi altındaki hayvan ve bitkilerden yapılan ürünleri almamak; buna karşılık gıda, hediyelik ve diğer alışverişlerde yerel ürünleri tercih etmek de önemli.
Kapadokya’da Avanos ilçesine 1 km mesafede bulunan Kapor Organik Çiftlik Evi, Kaz Dağları’ndaki Hızır Kamp, Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde bulunan Pastoral Vadi, Bozcaada’nın Tekirbahçe mevkiinde üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili bir vadinin ortasında yer alan Ataol Çiftliği, Kocaeli Kandıra’da bulunan Narköy, Türkiye'de ekolojik tatil yapmak isteyenlere hitap eden yerlerden bazıları.