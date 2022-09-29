Ekolojik tatile dair bilinmesi gerekenler

Ekolojik denge ile uyumlu konaklama birimlerinin tamamında doğa için tehdit oluşturan malzemeler kullanılmıyor. Örneğin, otelin inşası sırasında doğada çözünebilen ahşap ve diğer doğal yapı malzemeleri kullanılıyor. Konaklama içinde hazırlanan yemeklerden verilen havlu ve nevresimlere kadar her bir ürün doğaya zarar vermeyen organik maddelerden üretiliyor.

Ekoturizme hizmet veren tatil yerlerinde dondurulmuş balık değil, o gün tutulan balık veriliyor ki balıkçı işine devam edebilsin. Ya da domates her mevsim ürün veren seralardan değil, tarlada mevsimine göre ürün alan üreticiden sağlanıyor.