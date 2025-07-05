Elazığ'daki 'Kırk kapılı konak' tarihe ışık tutuyor

''YUKARI FIRAT MİMARİSİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN BİRİ''

Konağın sahip olduğu kültürel değer hakkında bilgiler paylaşan araştırmacı yazar Aygün Çam ise şu şekilde konuştu:

"Bu konak, 180 yaşında olan tarihi bir yapı. Özellikle yukarı Fırat mimarisinin yaşatıldığı ve sergilendiği ender yapılardan biri hatta yukarı Fırat mimarisinin son örneklerinden biri diyebiliriz. Hacı Fevzi Celayir ise Elazığ'ın ilk milletvekillerinden. 1849 yılında yine bu köyde doğmuş ve 1940 yılına kadar bu köyde yaşamış ve burada vefat etmiştir. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almıştır. 1920'de açılan TBMM'deki Elazığ'ın ilk mebusu olarak da kayda geçmiştir. Aynı zamanda Erzurum Kongresine da o dönem Ma'mûretü'l-Azîz Vilayeti olarak geçen Elaziz delegesi olarak katılım sağlamıştır. Onun bu konağı da günümüzde halen ayakta ve burada yaşayan Yıldırım ailesi tarafından konak korunuyor. Bu konağın, Kültürel Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak mimarisine uygun bir şekilde restore edilmesi gerekir.''