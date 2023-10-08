En popüler Instagram rotaları

Bir sonraki tatil planınızı yaparken hem yeni bir yeri keşfedebilir hem de Instagram'da takipçilerinizi renkli bir yolculuğa çıkarabilirsiniz. Bunun için fotoğrafçı olmanıza da gerek yok! İşte doğal ve tarih güzellikleriyle dikkat çeken Instagram rotaları...

En popüler Instagram rotaları - 1

Lappeenranta, Finlandiya

Finlandiya'nın Güney Karelya bölgesinde bulunan bir şehir, Orta Çağ'da oldukça stratejik öneme sahipti. Tarhi dokusunu keşfe çıkabilir, Finlandiya'nın en büyük gölünde botla gezintiye çıkabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

En popüler Instagram rotaları - 2

Aalborg, Danimarka

Kopenhag'a 308 kilometre uzaklıktaki şehir, tam bir kültür merkezi. Tarihi dokusunu koruyan şehir, sokakları ve doğasıyla ilgi topluyor.

En popüler Instagram rotaları - 3

Canterbury, İngiltere

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Canterbury, Geoffrey Chaucer'ın Canterburry Hikayeleri adlı eseri sık sık özdeşleştiriliyor. Şehirde bu ünlü hikayelerin ruhunu yaşatan birçok etkinlik bulunuyor.

En popüler Instagram rotaları - 4

Dinant, Belçika

Belçika'nın Ardenler bölgesinde yer alan Dinant şehri, doğal güzellikleri ve kıyı şeridindeki evleri ile turistlerin ilgi odağı oluyor. Şehrin en ünlü binası Notre-Dame Kilisesi.

En popüler Instagram rotaları - 5

Innsbruck. Avustuya

Kış sporları ve kış turizmiyle oldukça popüler olan şehir, bitmek bilmeyen dağları, yeşillikleri, yolları ve kayak pistleriyle Instagram kullanıcılarına inanılmaz görüntüler vadediyor.

En popüler Instagram rotaları - 6

Liberec, Çek Cumhuriyeti

Almanya ve Polonya sınırındaki şehir, Izera Dağları'nı yakından görmek için harika bir rota sunuyor.

En popüler Instagram rotaları - 7

Luzern, İsviçre

Luzern, hem Orta Çağ'ı yaşamak, hem sanatsal etkinlikleri izlemek, hem de göl kıyısında tatil yapmak için ideal bir şehir.

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