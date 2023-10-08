En popüler Instagram rotaları
Bir sonraki tatil planınızı yaparken hem yeni bir yeri keşfedebilir hem de Instagram'da takipçilerinizi renkli bir yolculuğa çıkarabilirsiniz. Bunun için fotoğrafçı olmanıza da gerek yok! İşte doğal ve tarih güzellikleriyle dikkat çeken Instagram rotaları...
Lappeenranta, Finlandiya
Finlandiya'nın Güney Karelya bölgesinde bulunan bir şehir, Orta Çağ'da oldukça stratejik öneme sahipti. Tarhi dokusunu keşfe çıkabilir, Finlandiya'nın en büyük gölünde botla gezintiye çıkabilirsiniz.