En sinematografik lokasyonlar

Çölde Çay - Tanca, Fas

Bernardo Bertolucci’nin orijinal adı The Sheltering Sky olan bu unutulmaz filmi, tam da gezginlerin ruhunu okşayan bir diyalogla açılıyor. John Malkovich ve Debra Winger’ın canlandırdığı başkahramanlar Fas’ın Tanca limanına inerek yol arkadaşlarına belki de eve hiç geri dönmeyecek seyyahlar olduklarını söylüyorlar. Fas’ın egzotik sokaklarından Sahra Çölü’nün kızıl kumlarına, Cezayir ve Nijer sınırına kadar uzanan birçok farklı lokasyonda çekilmiş olan Çölde Çay’ın mekanlarını deneyimlemek isterseniz, özellikle kahramanların Tanca’da kaldıkları tarihi El Minzah Oteli’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Indiana Jones (Son Macera) - Petra, Ürdün

Dünyanın en gizemli antik kentlerinden biri olan Ürdün’deki Petra Antik Şehri’ni tüm dünya neredeyse Harrison Ford ve Sean Connery’nin başrolünde oynadıkları Indiana Jones filmiyle tanıdı. Senaryo gereği kayıp kutsal kasenin peşine düşen karakterlerin filmin sonunda bir kanyona gizlenmiş olan Petra harabelerine gelmeleri tesadüf olmasa gerek. Kayalıkların içine kazılmış, pembe, turuncu ve kırmızı taşlardan yontulmuş tapınaklarıyla Petra, gerçekten de hazinelerin saklandığı gizli bir bölge gibi. Petra, hem filmin hem de bölgede geçmişte hüküm sürmüş Nebati Krallığı’nın izlerini sürmek isteyen seyahatseverlerin gözdesi.