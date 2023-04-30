En sıra dışı yürüyüş rotası: Wulingyuan Kanyonu

Çin’in Hunan Bölgesi’nde bulunan ve 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Wulingyuan Kanyonu’nda, yaklaşık üç bin kumtaşı kaya kule bulunuyor. İşte bu kulelerden bazılarına yaptığı tasarımlarla konuşulan Martin Duplantier; bir dizi çadır, köprü ve gözlemevi tasarladı.
Bir yarışma kapsamında tasarımlarını sunan Duplantier, bu gözalıcı fikirleriyle birinciliği elde etti. Doğal manzara ile fiziksel bir ilişki kurmayı amaçlayan bu köprü, gözlemevi ve çadır fikri; her türlü hava koşuluna uygun olarak, paslanmaz çelik malzemeden üretildi.
Duplantier, rotanın mimarisini, doğal çevreyi de göz önünde bulundurarak topografyaya hassas bir şekilde yerleştirdi ve görünmeyen geometrik şekiller dizisi olarak tasarladı.
İlk yapı; disk şeklinde, aynalardan oluşuyor ve çevresini yansıtıyor. İkincisi, bir gözlem köprüsü ve iki seviyeden oluşuyor; üst kısımda yürüyebiliyor, alt bölümde ise dinlenebiliyorsunuz. Bir anlamda havada oturmak gibi bir şey oluyor.
‘Su aynası’ denen bölümde ise, her yedi dakikada bir, dev bir damlanın oluşmasına şahit oluyorsunuz. Kısacası dünyanın en ilginç kanyonlarından olan Wulingyuan’daki bu tasarım harikasını yaşamak, sizin için gerçekten unutulmaz bir deneyim olabilir.
Kaynak: Brandlifemag