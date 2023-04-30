En sıra dışı yürüyüş rotası: Wulingyuan Kanyonu

‘Su aynası’ denen bölümde ise, her yedi dakikada bir, dev bir damlanın oluşmasına şahit oluyorsunuz. Kısacası dünyanın en ilginç kanyonlarından olan Wulingyuan’daki bu tasarım harikasını yaşamak, sizin için gerçekten unutulmaz bir deneyim olabilir.