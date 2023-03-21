Endonezya'da Sessizlik Günü kutlamaları öncesi tören

Endonezya'nın Yogyakarta eyaletindeki Sleman kentinde bulunan Prambanan Hindu Tapınağı çevresinde bir araya gelen Cava Hinduları, kötü düşünce ve duygulardan arındıklarına inandıkları "Sessizlik Günü" (Nyepi) kutlamalarından bir gün önce Tawur Agung Kesanga 1945 Saka adı verilen bir dizi dini tören gerçekleştirdi.