Endonezya'da Sessizlik Günü kutlamaları öncesi tören

Endonezya'nın Yogyakarta eyaletindeki Sleman kentinde bulunan Prambanan Hindu Tapınağı çevresinde bir araya gelen Cava Hinduları, kötü düşünce ve duygulardan arındıklarına inandıkları "Sessizlik Günü" (Nyepi) kutlamalarından bir gün önce Tawur Agung Kesanga 1945 Saka adı verilen bir dizi dini tören gerçekleştirdi.
Tören boyunca adaklar adayan Hindular, dev kukla (ogoh ogoh) isimli kuklalar taşıdı. İnanışa göre; 24 saat boyunca evlerinden çıkmayan, evde ışık yakmayan, çalışmayan, eğlenmeyen hatta konuşmayan Hindular, bugünü Yeni Yıl olarak kabul ediyor.
İşte Endonezya'daki Tawur Agung Kesanga 1945 Saka töreninden yansıyan renkli kareler...