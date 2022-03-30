Erzincan'ın turistik Kemaliye ilçesi 'Sakin şehirler ağına' dahil edildi

İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti: "Kemaliye, 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır. Cittaslowun amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek ve dünyaya örnek sunmaktır. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir."