Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor

Şehrin kültürüne ve mirasına ev sahipliği yapan Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini sanal dünyada tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 1

Tarih ile teknolojinin buluşturulduğu Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA), ziyaretçilerini sanalda 200 yıllık yolculuğa çıkarıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından 2017'de hayata geçirilen proje kapsamında Erzurum Kalesi yanında restore edilen tarihi iki konakta kurulan arşivde, birçoğu bağış olan tarihi nitelikteki çok sayıda belge, fotoğraf, gazete kupürü, defter ve tarihi mektuplar yer alıyor.

Kentin geçmişindeki zengin kültürüne ışık tutan arşivi, yaklaşık 5 aylık süreçte 20 bine yakın kişi ziyaret etti.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 2

Tarih ile teknolojinin de buluşturulduğu merkezi ziyaret eden turistler, buradaki sanal gerçeklik ortamında kentin Osmanlı dönemindeki yapılar arasında gezebiliyor.

Bu sayede şehirdeki tarihi yapılar hakkında da bilgi sahibi olan ziyaretçiler, sanal gerçeklik sayesinde aralarında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve surlar gibi yapıların 200 yıl önceki halini gözlerinde canlandırabiliyor.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 3

ETÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine, tarihi yönden büyük önem arz eden ve tarihe damgasını vuran Erzurum'un kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için proje başlattıklarını ve ERŞA'yı kurduklarını söyledi.

Arşivin, yöre kültürünün, mirasının arşivlerden yola çıkılarak halka tanıtılması amacıyla kurulduğunu ifade edildi.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 4

100 BİNLERCE DÖKÜMAN TOPLANDI

Küçükuğurlu, konakta şu ana kadar bağış ve çeşitli yöntemlerle elde ettikleri 100 binlerce doküman olduğunu belirterek, bunlar arasından halka daha çok mal olabilecek ve dikkatlerini çekebilecek olanları sergilediklerini aktardı.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 5

GÖZLÜKLERLE ERZURUM SEYAHATİ

Arşivde tarihle teknolojiyi buluşturduklarını ve bu bağlamda çok önemli bir hizmet yaptıklarını anlatan Küçükuğurlu, "Şu anda insanlar Erzurum Kalesi yanındaki bu konağa geldiklerinde gözlüklerini takarak, ona göre ayakkabılarını giyinerek bir platform üzerinde 150-200 yıl önceki Erzurum'a seyahat edebiliyorlar. Erzurum'un Tebrizkapı'sını, surlarını, o zamanda olup günümüze ulaşmayan pek çok yapısını ziyaret edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 6

DİJİTALLEŞME ARTIYOR

ETÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Daşdemir ise "Türkiye Yüzyılı"nın bir yansıması olarak metaverse ve dijitalleşmenin günümüzün popüler konuları arasında olduğuna işaret etti.

İşte Erzurum Şehir Arşivi'nden görüntüler...

Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 7
Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 8
Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 9
Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 10
Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor - 11

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