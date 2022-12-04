Erzurum Şehir Arşivi ziyaretçilerini bekliyor

GÖZLÜKLERLE ERZURUM SEYAHATİ

Arşivde tarihle teknolojiyi buluşturduklarını ve bu bağlamda çok önemli bir hizmet yaptıklarını anlatan Küçükuğurlu, "Şu anda insanlar Erzurum Kalesi yanındaki bu konağa geldiklerinde gözlüklerini takarak, ona göre ayakkabılarını giyinerek bir platform üzerinde 150-200 yıl önceki Erzurum'a seyahat edebiliyorlar. Erzurum'un Tebrizkapı'sını, surlarını, o zamanda olup günümüze ulaşmayan pek çok yapısını ziyaret edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.