Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 15:58
Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Turnalı, Yukarıbakraçlı ve Gözebaşı mahallelerinin dağlık ve ormanlık bölgeleri ve yaylaları, ilkbaharın gelişiyle yeşile büründü.
Bölgede sarı ve kırmızı renkli çiçekler, gelincikler ile eriyen karların oluşturduğu akarsular ve göller ile çevrelerinde gezen angut kuşları, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.
Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi meralarında geniş alanda açan gelincikler, ilçeye ziyarete gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlara güzel manzaralar sunuyor.
İlçeye gelen fotoğraf tutkunları, sıra dağları, gölleri, ormanlık alanları ve rengarenk çiçekleri drone ile de görüntüleme imkanı buldu.
Doğa fotografçısı Fatih Coşkun Ertaş, Oltu ve Şenkaya'da açan gelinciklerin muhteşem görsel şölen sunduğunu belirterek, doğa gezginleri ve fotografçılarının buraları görmesini istediğini söyledi.
Fotoğraf tutkunu Murat Kaya, fotografçılarla Erzurum il merkezinden ilçelere gittiklerini söyleyerek, "İlçelerde gelinciklerle karşılaştık, inanılmaz görüntülerden dolayı çok mutlu olduk. Çokça fotoğraf çekme şansımız oldu, herkesin buralara gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Fotoğrafçı Ahmet Polat da farklı ilçelerde doğa fotoğrafı çektiklerini belirterek, "Oltu ve Şenkaya'da açan gelincikler ve bölgenin doğası insanı gerçekten büyülüyor ve etkiliyor. Muhteşem bir fotosafari yaşadık, buralar görülmeye değer" diye konuştu.
İşte Erzurum'un ilçelerinden yansıyan renkli ilkbahar görüntüleri...