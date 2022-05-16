Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 15:58

Erzurum'un Şenkaya ve Oltu ilçeleri, ilkbaharda açan rengarenk çiçekler ve gelinciklerin yanı sıra göl ve çevresinde gezen Angut kuşlarıyla fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 1

’un Şenkaya ilçesinin Turnalı, Yukarıbakraçlı ve Gözebaşı mahallelerinin dağlık ve ormanlık bölgeleri ve yaylaları, ilkbaharın gelişiyle yeşile büründü.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 2

Bölgede sarı ve kırmızı renkli çiçekler, gelincikler ile eriyen karların oluşturduğu akarsular ve göller ile çevrelerinde gezen angut kuşları, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 3

Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi meralarında geniş alanda açan gelincikler, ilçeye ziyarete gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlara güzel manzaralar sunuyor.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 4

İlçeye gelen fotoğraf tutkunları, sıra dağları, gölleri, ormanlık alanları ve rengarenk çiçekleri drone ile de görüntüleme imkanı buldu.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 5

Doğa fotografçısı Fatih Coşkun Ertaş, Oltu ve Şenkaya'da açan gelinciklerin muhteşem görsel şölen sunduğunu belirterek, doğa gezginleri ve fotografçılarının buraları görmesini istediğini söyledi.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 6

Fotoğraf tutkunu Murat Kaya, fotografçılarla Erzurum il merkezinden ilçelere gittiklerini söyleyerek, "İlçelerde gelinciklerle karşılaştık, inanılmaz görüntülerden dolayı çok mutlu olduk. Çokça fotoğraf çekme şansımız oldu, herkesin buralara gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 7

Fotoğrafçı Ahmet Polat da farklı ilçelerde doğa fotoğrafı çektiklerini belirterek, "Oltu ve Şenkaya'da açan gelincikler ve bölgenin doğası insanı gerçekten büyülüyor ve etkiliyor. Muhteşem bir fotosafari yaşadık, buralar görülmeye değer" diye konuştu.

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 8

İşte Erzurum'un ilçelerinden yansıyan renkli ilkbahar görüntüleri...

Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 9
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 10
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 11
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 12
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 13
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 14
Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 15

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