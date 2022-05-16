Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Fotoğrafçı Ahmet Polat da farklı ilçelerde doğa fotoğrafı çektiklerini belirterek, "Oltu ve Şenkaya'da açan gelincikler ve bölgenin doğası insanı gerçekten büyülüyor ve etkiliyor. Muhteşem bir fotosafari yaşadık, buralar görülmeye değer" diye konuştu.