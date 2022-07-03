Eskişehir'de gezilecek en güzel 10 yer (Eskişehir'de gezilecek yerler)

Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi

Eskişehir'de gezilecek yerler listemizin en başında gelen Adalar Bölgesi şehrin en ünlü bölgesi. Porsuk Çayı'nın her iki yakasına kurulu kafe ve restoranlar, bu bölgenin gece gündüz çok hareketli olmasını sağlıyor. Gondol ve bot turu yapmayı ihmal etmeyin.