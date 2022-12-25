Esra Gezginci Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Neft Taşları, Gala Müze Kompleksi ve Yanardağ’da

Esrarengiz Azerbaycan yolculuğumuzda bu kez Hazar Denizi üstüne kurulmuş bir şehirden sesleniyorum sizlere. Neft Taşları, yani Petrol Taşları’ndayım. Burası dünyanın ilk açık deniz petrol platformu. 1947 yılında toprak dolgu alanları üstüne kurulmuş. Ancak, gördüğünüz gibi burası 200 kilometreyi aşan sokakları, kat kat binaları, beş bin kişilik nüfusuyla yaşayan, büyük bir kasaba.

Neft Taşları, Azerbaycanlı efsanevi jeoloji mühendisi Ağa Gurban Aliyev tarafından keşfedilmiş. İlk keşif kuyusu 24 Haziran 1949’da kazılmaya başlamış. İlk olarak, yedi tane eski gemi batırılarak, sondaj ve petrolcülerin barınması için ortam sağlanmış. Daha sonra Yedi Gemi Adası olarak ünlenen bu alan, kazıklar üstünde büyüyerek açık denizde yapay adaya dönüşmüş. Guinness rekorlar kitabı tarafından dünyanın ilk açık deniz platformu olarak tescillenen Neft Taşları, bugün 70 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Petrol kuyularını, tesislerini ve yaşam alanlarını birbirine bağlayan sokakların uzunluğuysa 200 kilometre bulunuyor.