Esra Gezginci, Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Şuşa’da işgali ve kurtuluşunu ele aldı

Şuşa, isminin Klasik Farsça kökenli olduğu ve bu dilde cam veya şişe anlamına gelen şişe kelimesinden türetildiği düşünülüyor. Şehrin eski ismi olan Penahabad, Karabağ Hanlığı’nın ilk lideri olan Penah Ali Han’a ithafen konmuş ve Penah şehri anlamına geliyor. Penah Ali Han’ın Cıdır Ovası’ndan baktığında kale kentin bir cam gibi görünmesine istinaden Şuşa isminin ortaya çıktığı söyleniyor.
Penah Ali Han, kalenin yapımından sonra bir cami ve bir de kilise inşa ettirdi. Çünkü dağlık köylerde yaşayan halkın bir kesimi henüz İslam’la tanışmamıştı. Ve hayatlarını Hıristiyan olarak sürdürüyordu. Coğrafi ve stratejik konumu, Şuşa’nın tarih boyunca devletlerin sınır hatlarını belirleyen bir kent olmasını ve kendi içinde, kendine özgü olarak gelişmesini sağladı.
1992’de başlayan Ermeni işgali sırasında, şehit askerlerin ve kaybolan sivillerin sembolü ise bu hapishane.
1992’de başlayan Ermeni işgali sırasında şehit askerlerin ve kaybolan sivillerin sembolü ise bu hapishane. 22 bin kişinin kenti terk etmek zorunda kaldığı o dönemde, askerler ve halk işte bu hücrelere atılmış. Daha sonraki yıllarda ise, birçoğundan haber alınamamış. Şuşa’da birçok binada olduğu gibi, şehit edilenler ve kaybedilenlerden geriye kalanlar, tarihin yara izleri gibi tüm tazeliğiyle hala duruyor.
Şuşa Hapishanesi, 1848 yılında inşa edildi. O dönemde hapishane olarak inşa edilmişti. Hapishanenin bir bölümü de Şuşa Kalesi’nin bulunduğu yerde inşa edildi. Orada ağır cezaya çarptırılanlar hapsedilmişti.
Büyük bir hapishane.
Çok büyük bir hapishane. Kısa sürede gezmek mümkün değil.
Şuralara ne olmuş peki?
44 gün süren muharebe döneminde ordumuz şehri kurtardıktan sonra Ermeni teröristler şehri terk ettiler. Terk ederken mermi yağmuruna tuttular. O sırada gördüğünüz mermi delikleri oluştu.
Burada da bir şehidimiz var gördüğüm kadarıyla.
Bu kişi hapishanede görevli bir gardiyandı. 8 Mayıs 1992’de Ermenilerin şehri işgali sırasında Ermeni teröristlerine karşı mücadele ederken şehit oldu. Düşünün ki, hapishanedeki mahkûmlarla onlara nezaret eden gardiyanlar Ermeni teröristlere karşı silahlanıp birlikte mücadele ettiler.
Vatan uğruna birleştiler. Vatan uğruna göğüs göğse savaştılar. Mücadele sırasında mahkûmlar serbest bırakıldı ancak hiçbiri hapishaneden kaçmayıp mücadele etti. Buralarda dehlizler, hücreler var. Demir kapılar vardı. Mahkûmlar izinsiz dehlizlere çıkamazdı. Şurada gördüğünüz gibi, yemeklerini vermek için özel olarak yapılan yerler var.
Burada hep sivilleri, esirleri hapsetmişler. Azerbaycanlıları. Burada birçoğu hastalanıp ölmüş.
Koğuşun içinde, şu an böyle eskiden kalma şeyler. O yaşananları hayal ettikçe insan çok kötü oluyor. Neler yaşamış buradaki insanlar?
Buraya hapsedilen insanların acılarına bu duvarların tanık olduğunu hissediyorsunuz. Bu duvarlarda o insanların çektiği acılar saklı. Kışın burası çok soğuk olur. Tahmin edebilirsiniz, insanlar yarı açtı. Soğuktu. Gündüzleri ağır işlerde çalıştırılıyorlardı. Akşamları burada yatıyorlardı. Bu duvarlar o insanların çektiği işkencelere şahit oldu. O ağır hava burada hâlâ hükmünü sürer gibi.
Çok yazık ya. Şu an gördükçe çok kötü oldum gerçekten.
Hapishanede sivil halkın böyle acı çekmesi bize büyük ıstırap veriyor. Öyle ki, onlar günahsız soydaşlarımızdı, sivil halktı. Onları buralarda hapsettiler, işkencelere maruz kaldılar. Bunların hepsini yapanlar da bizim menfur düşmanlarımızdı. Ermeni teröristler, halkımıza karşı asılsız kin besleyerek, topraklarımızda hak iddia ederek, sonucunda da topraklarımızı işgal ederek, şehrimizi yakıp yıkarak, aynı zamanda sivil halkımızı hapishanelere hapsedip işkence ederek, onları çaresiz bir durumda bıraktılar. Muharebe sırasında esir düşen insanların birçoğuyla ilgili hiçbir bilgi de yok.
Ne olduğunu bilmiyoruz yani.
Daha sonrasında da hiçbirinin ne olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Hatta akrabaları bugün bile onlardan haber almak için hâlen umut içinde bekliyorlar.
İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın.
Allah’a çok şükür. Bu 30 yıl boyunca dünya devletlerinin bu meseleye çifte standartla yaklaşımı, sorunun barış içinde çözümlenmesine olanak vermedi. Ama neticede kahramanlık göstererek zaferle çıktık. Allah
şehitlerimize gani, gani rahmet eylesin. Onları daima hatırlamalı, unutmamalıyız. Biz sivil halk olarak, komşularımıza karşı asla nefret beslemedik. Ancak bu savaş bize böyle komşularımız olduğunu ve onlara karşı daima tetikte olmamız gerektiğini gösterdi.
Doğru.
Görüyorsunuz, orada bir havalandırma bölümü var. Ancak orayı da kapatmışlar ki, oradan kaçmaları engellensin.
Havalandırmalar bile.
Orayı bile kapatmışlar.
İsmail Bey, hapishane öyle büyük ki, her girdiğimiz yerde başka bir şey çıkıyor.
Sovyetler döneminde, Azerbaycan’ın Sovyet Birliği'ne bağlı olduğu dönemde burada birçok insan mahkûm edilmiş. Burada büyük yataklar da görüyorsunuz küçük yataklar da. Tek kişilik hücreler de var. Çok az yiyecek vermişler. Görüş de olmamış. Günlerce oraya hapsedilmişler. Bu arada, ne yazık ki, işgal döneminde Ermeniler buralardan da faydalanmışlardı. Esirleri hapsetmek için.
İsmail Bey, hapishanenin her yeri çok ürperticiydi ama burası korkunç bir yer.
İnsanları buradaki tek kişilik hücrelere koyuyorlardı. İçinde bir tuvalet var. Başka bir şey yok. Pencere de yok. Ayrıca yatabilsinler diye yatak gibi bir şey de var. Kapısı da görüyorsunuz demirden. Hatta düşünün ki, esirleri de buraya hapsediyorlardı. Önce işkence ediyor sonra getirip buraya hapsediyorlardı.
S: Burası çok korkunç ya. Buradan çıkalım. Ben daha fazla dayanamıyorum çünkü.
Şehitlerimizin olduğu yere geldik. Yağmurlu bir havada. İsmail Bey, tabii Şuşa’yı gezerken ilk gelinmesi gereken yer, bana göre şehitlerimizin olduğu yer. Allah rahmet eylesin. Burasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Şuşa, 8 Mayıs 1992’de işgal edildi. Ancak bu Şuşa’nın bir günde işgal edildiği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz gibi 1988 yılında, Karabağ’da yaşayan etnik Ermeniler çeteler oluşturarak sivil halka karşı silahlı baskınlar yapıyorlardı. Ne yazık ki, bu gruplar diğer devletlerin desteğini alarak güçlenmeye başladılar. 1991 yılından itibaren Şuşa’ya silahlı saldırılar düzenlediler. Düşünün, halk geceleri uyuyamıyordu. Geceyi mecburen bodrum katta geçiriyorlardı. İnsanlar geceyi bodrumda geçirdikten sonra sabah evlerinin yıkılmış olduğunu görüyorlardı. Ya da yakın akrabasının şehit olduğunu öğreniyorlardı. İnsanlar gece bodrumda yatıyor, gündüzleri akrabalarını defnediyorlardı. Ya da yıkılan evlerini yapıyorlardı. Bu şekilde yaşıyorlardı.
Bu şehir dört yıl kadar Ermeni teröristlere karşı bu şekilde yaşadı. 1991 yılının sonlarından itibaren ölenlerin sayısı artmaya başladı. Sonunda çareyi ölenleri bir tek yere defnetmekte buldular. Ve gördüğünüz Şehitlik Hıyabanı yapıldı. Kısa süre içerisinde o kadar çok kişi öldü ki, bu arazi tamamen mezarlarla doldu. Bu arazide Azerbaycan’ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov da yatmakta. Ne yazık ki, şehir 8 Mayıs 1992’de Ermeniler tarafından işgal edildi. Siz de şehri geziyor, görüyorsunuz. Ermeniler 30 yıl içerisinde şehirde taş taş üstünde bırakmadılar.
Hatta benim bildiğim kadarıyla, şehitlerimizin olduğu mezarlığı dağıtmışlar bilerek değil mi?
Gördüğünüz gibi, bu arazide bir tane bile mezar yok. Hepsini yerle bir ettiler. İnşallah gelecekte burada büyük bir kardeşlik abidesi yapılacak.
Çünkü kimsenin mezarı belli değil. Şehitler Hıyabanı’nın böyle bir tarihçesi var.
Çok acı bir tarihçesi var.
Düşünün, bu şehir ne kadar çok eziyet ve zulme mahkûm edilmiş.
Har-i Bülbül sembolü var. Şehitlerimiz için böyle bir sembol olduğunu duydum. Peki, edebi açıdan değerlendirirsek ne söyleyebiliriz?
Hâr-ı Bülbül, bir çiçektir. Ancak endemik bir çiçektir. Her yerde yetişmez. 18. yüzyıl sonrasında 19. Yüzyılda İbrahim Halil Han’ın kızı Ağabeyim Ağa, İran şahıyla evlenmişti ve Şuşa hasretiyle yaşamıştı. Bu yüzden Han onun için bir bağ alarak Şuşa’da yetişen çiçekleri ekmiş ve oraya Vatan Bağı adını vermiş. Şuşa’dan götürülen bütün bitkiler orada yetiştirilmiş. Yalnızca Hâr-ı Bülbül yetişmemiş. Endemik bir çiçek olduğundan Şuşa haricinde hiçbir yerde yetişmiyor. Ağabeyim Ağa, bu çiçeğin hasretini çekmekteymiş. Hatta bu çiçeğe bir de şiir yazmış:
“ Vatan bağı al-elvandır
Yok üstünde Hâr-ı Bülbül
Neden her yerin elvandır
Köksün altın sarı bülbül.”
Bu çiçek artık sıradan bir çiçekten hasret sembolüne dönüşür. 44 günlük vatan muharebesinde topraklarımız işgalden kurtulurken çok şehit verdik. Şehitlerimizi yitirdikçe onların da hasretini çektiğimiz için bu çiçek, şehitlerimizin hatırasını da simgeliyor.
İşgalden ve hapishanede yaşanan insanlık dramından önce Şuşa canlı ve hareketli bir kentti. Şuşa şehri, camiler, kervansaraylar, kiliseler, müzelere ev sahipliği yapıyordu. İşgalden önce Şuşa, mimari anıt olarak kabul edilen 160 kültürel ve tarihi esere sahipti. Şuşa’nın Pazarbaşı denilen semtinden Şeytanpazarı’na kadar uzayan kapalı çarşı ve şehrin ana caddesi, Rastapazar olarak isimlendiriliyordu. Şehrin, Meydan olarak isimlendirilen ana meydanı, Rastapazar Sokağı boyunca inşa edilen yapılardan oluşuyordu. Bu yapılar arasında dükkânlar, ticaret haneler, Cuma Mescidi olarak tabir edilen çift minareli cami ve bu çift katlı kervansaray yer alıyordu. 19. yüzyılda inşa edilmiş bu kervansarayın yeniliği, binanın ikinci katında yaklaşık 9’a 8 metre ölçülerinde bir ibadethaneye sahip üç nefli bir caminin bulunmasıydı. Birinci katta, yirmiye yakın dükkân, berber, kunduracı, terzi, şapkacı, nalbant vardı. İkinci katta, 25 misafir odası, kuzey tarafında dört ek dükkân, üç ara sokak ve bir kantar bulunuyordu. Şu an viran halde bulunan Kahraman Mirsiyaboğlu Kervansarayı ise, daha çok kapalı çarşı gibi kullanılmış. Eşsiz görünümüyle Pazar Meydanı’nın tamamlamış. İşgal öncesine kadar Pazar faaliyette kalmış. Sadece Kafkas şehirlerinden değil, İran, Irak, Türkiye, Arabistan, Orta Asya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden de tüccarlar, bu kervansaraylarda kalmış.
İsmail Bey, çok önemli bir noktaya geldik. Aslına bakarsanız Şuşa’nın her bir noktası çok önemli. Burası benim çok ilgimi çekti. Çift katlı kervansaray.
Toplumda burası Meşedi Şükür Mirsiyaboğlu’nun kervansarayı olarak da tanınır. Mirsiyaboğlu bir tüccardı. Bildiğiniz üzere Şuşa, 19. Yüzyılda büyük bir ticaret merkeziydi. Burada hem çok fazla konak vardı hem de ticaret amacıyla kervanlar gelirdi. Onlar bu kervansaraylardan konaklama yeri olarak yararlanıyorlardı.
Bakınca her şey var. Hem konaklama yeri sağlamış, hem pazar yeri, hem mescidi var. Bir yaşam alanı yapmışlar.
Şehir, 1752 yılında Penah Ali Han tarafından kuruldu. Karabağ Hanlığını kuran kişi tarafından. Şehirde 17 mahalle oluşturulmuştu ve her
mahalleye özgü bir meydan bulunuyordu. Şehrin ayrı ayrı 17 merkezi vardı demek yanlış olmaz. Her merkezin bir meydanı, hamamı, mescidi, pazarı vardı. Bu büyük bir rahatlıktı. Zira bir mahallede her şey olduğundan başka bir mahalleye gitme ihtiyacı duyulmazdı.
Bu Şuşa’ya özgü bir durum sanırım.
Sonrasında burada daha farklı ve eğitimli bir sınıf yetişti. 19. yüzyılda gençler eğitim almak için Avrupa’ya gitmeye başladılar. Ondan dolayı şehirde Avrupai bir hava da yaratıldı. Hem dindar hem de çağdaş bir şehir oldu. Arkamda da bir kervansaray var. Orası Seferul kardeşlerin kervansarayı.
Sağ tarafta Şeytan Pazarı adında bir kervansaray var. Şehirde ticaret o kadar gelişmişti ki, öyle çok insan gidip geliyordu ki, bu kadar çok mescit ve kervansaray yapılmasına neden olmuştu. Adeta birbirleriyle rekabet içine girmişler. Birbirinden güzel evler inşa edilmiş. Dolayısıyla bize de böyle güzel bir miras kalmış oldu.
Sizin kitabınızda da baktım, resimler o kadar güzel ki. Evler hem çok büyük, hem çok estetik yapılmış. Çok güzel. Dediğiniz şey oradan da anlaşılıyor aslında.
İkinci Karabağ Muharebesi’nde Karabağ uğruna savaşan askerlerimizin çoğu Şuşa’yı hiç görmemişlerdi. Onlar görmedikleri bir değer uğruna savaştılar. Çünkü bu şehre kalben bağlıydılar. Bu şehir her taşıyla Azerbaycanlıdır.
Karabağ da Azerbaycanlıdır.
Bu şehir çok önemlidir. Ermeniler işgal zamanında bu şehri, Azerbaycan’a ait olduğunu gösteren bu binaları kasten yıkmaya başlamışlardı. Böylece şehri Ermenileştirmek istiyorlardı. Bakın, bu taş yazıt tesadüfen ayakta kaldı. Şehirde bunun gibi bir tane daha taş yazıt ayakta kalmadı.
Ne kadar harap etseler de, yine restorasyonlarla bu şehir muazzam bir hale gelecek. Eski haline dönüşecek inşallah. Türk dünyasının da 2023’te kültür başkenti olacak Şuşa. İnşallah.
Bütün bu restorasyonların yapılmasıyla ve Türk dünyasının da desteğiyle şehri öylesine canlandıracağız ki, inşallah öncekinden çok daha güzel olacak.
Çok, çok. İçeri girip bakalım mı? Buyurun.
Sovyetler döneminde burayı pazar olarak düzenlediler. Tezgâhları yaptılar. Erzakları bu tezgâhlara koyup satıyorlardı.
Anladım. Kapalı çarşı yani.
Herkes birbiriyle sohbet ederdi. Nezaket içinde alışveriş yapılırdı. Alıcılar da satıcılar da pazarda birbiriyle görüşür, alışveriş yapar, sohbet eder, pozitif enerji yayarlardı.
Hala öylesiniz ki. Hepiniz böyle çok pozitif, güler yüzlü, yardımsever, çok güzel insanlarsınız.
Bu karakterin oluşmasında Şuşa’nın büyük etkisi var.
Böyle Azerbaycan halkının geneline baktığım zaman da hepiniz böyle çok yardım seversiniz. Çok güler yüzlüsünüz. O yüzden çok mutluyum yani burada olmaktan. Ne kadar çok oda var.
Bunlar geceyi geçirmek için kullanılan kervansaray odaları. Çağdaş dilde söylersek, otel odaların ikinci katıdır. Konaklamalar, ikinci katta.
Böyle ev gibi yapmışlar değil mi?
Otel gibi. Eski dönemde oteller böyleymiş. 19. yüzyıl oteli.
Peki, bu pencere üstleri?
Bunlar mermer.
Azerbaycan mimarisi değil mi?
Hatta Karabağ mimarisi tarzında. Yani Karabağ mimari tarzını Azerbaycan’ın başka bölgelerinde göremezsiniz. Kendine has bir üslubu vardır. Gördüğünüz bu taşların hepsi mermerdir. Granit esaslı taşlardır. Beyaz renkte olur. Bu taşlar sokaklara da döşenirdi. Yağmur yağdıktan sonra tertemiz olduğu için temiz şeylere “Şuşa gibi temiz” derler. Temizlik, Şuşa’yla bağdaştırılmış. Bu gördüğünüz Yukarı Gövher Ağa Camii. Aşağıda gördüğünüz Aşağı Gövher Ağa Camii.
Burası mescit değil mi?
Burası kervansarayın mescididir.
Taşların orijinal hali, ateş tuğlası.
Burası kervansarayın mescidi. Bu mescidin mihrabı. Kıbleyi gösterir.
Bu da Azerbaycan mimarisiyle ilgili değil mi?
Karabağ mimarisi. Hiçbir yerde böyle pencereler görmezsiniz. Sadece Şuşa’da görürsünüz.
19. yüzyıl Şuşa mimarisinde, evler de öne çıkan unsurlardan bir tanesiydi. Tüccar evi olarak bilinen evlerden biri de burasıydı. Evin birinci katı ticari realiteler için kullanılıyordu. Bu, tipik tüccar evi özelliklerinden biri Şuşa’nın. Her ne kadar işgal sırasında mülk zarar görse de, duvarlarındaki resimler hala seçilebiliyor. Ressamın, hiç çocuk sahibi olmadığı için, ağaçları, dalları kesik olarak tasvir ettiği rivayet ediliyor.
İsmail Bey çok güzel sokaklar var. Ne kadar güzel sokaklar değil mi? Burası da çok önemliymiş. İlk kurulmuş mahalle.
Burası ilk kurulan mahallelerden biri.
Adı neydi?
Seyitli Mahallesi. Örneğin, bu ev Azerbaycan’ın ünlü hanendesi, bestekârı Cabbar Karyağdıoğlu’na aitti ve burada yaşıyordu.
Ne kadar güzel.
Çok sevilen bir bestekârdır. Büyük emekleri olmuştur. Şuşa’nın gelişmesini sağlamıştır. Ve işte bu evde yaşamıştı. Burada gördüğünüz evlerin hepsi 18.yüzyılda inşa edilmiştir. Ne yazık ki, burası da harap edildi. Birçok ev artık yok. Hatta bu evlerin aşağı tarafının da dağlık olduğunu görürsünüz. Biraz daha zaman geçseydi bu evler de kalmayacak hepsi yıkılacaktı.
Azerbaycan ordusu, 8 Kasım 2020’de Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’ya girerek, Ermenistan işgaline son verdi. Bunun üzerine Ermenistan ordusu dağıldı ve Ermenistan 10 Kasımda yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attı. Tabii Zafer Günü’nden bahsetmemek de olmaz değil mi?
Zafer gününü biz, 30 yıl kadar bekledik. Ve neticede halkımızın birliğiyle, ordumuzun kahramanlığıyla, cumhurbaşkanımızın güttüğü iyi siyaset sayesinde bu zaferi elde ettik. Özeti böyle.
Saygıdeğer İlham Aliyev’in yaptığı o demir yumruk.
O demir yumruk, hepimizi tek yumruk etrafında birleştirdi. O birlik sonsuz gücümüz oldu. Halkımızın birliği, yenilmez bir kuvvete dönüştü. Ve en sonunda bu zaferi elde ettik.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasımın ulu önder Atatürk’ün vefat tarihi olması nedeniyle, Şuşa’nın kurtarılma tarihi olarak 8 Kasımı Zafer Günü ilan etti.
Bu şehir alelâde taşlarla inşa edilmiş bir şehir değil. Bu şehrin bir ruhu var. Bu şehir canlıdır. Cumhurbaşkanımız bu yüzden, işgalden kurtarılan topraklarımızı ilân ederken Şuşa’ya farklı bir yaklaşım gösterdi. Şuşa’dan adeta bir canlı varlıkmışçasına söz etti. Şöyle dedi: “Aziz Şuşa, sen kurtuldun.”
8 Kasım Zafer Günü. Ne kadar güzel.
“Aziz Şuşa, biz geri geliyoruz. Biz seni yeniden kuracağız.” Bu sözler her birimizin kalbinde yer etti. O günden bu yana bu zaferi hepimiz o şekilde ifade ediyoruz. O gün bütün ülke ayağa kalkmıştı. Şuşa’nın kurtuluşunu kutladık. Bugünümüze çok şükür. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
Har-i Bülbül, sadece Şuşa bölgesinde yetişen endemik bir bitki türü. Har, Azerbaycan dilinde diken demek. Çiçekli kanatlarını açmış bir bülbülü andırdığı için bu adı almış. Çok kırılgan ve bazen de kokusunu hiç paylaşmayan bu çiçeğin adına ilişkin birçok efsane ve halk masalı var. Bunların en yaygına göre, Har-i Bülbül dalına konan bülbülü sevip okşar. Çiçeğin alt dallarına konan arı ise, bunu kıskanır ve bülbülü sokarak öldürür. Ermeni işgalini konu alan birçok edebi eserde, çekilen acıların sembolü olarak işlenen Har-i Bülbülden, eski Türk mitlerinde yaygın olarak bahsediliyor. Azerbaycan edebiyatındaki yansımalarından biri ise, hayatının sonuna kadar Kaçar Şahlığının sarayında yaşamaya mecbur kalan Karabağ Hanının kızı Şuşalı Ağabeyim Ağa Cevanşir’in yazdığı şu dörtlük:
Vatan bağı al elvandır
Yok üstünde Har-i Bülbül
Neden her yerin elvandır
Köksün altı sarı bülbül.