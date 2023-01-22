Esra Gezginci, Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Şuşa’da işgali ve kurtuluşunu ele aldı

Şuşa, isminin Klasik Farsça kökenli olduğu ve bu dilde cam veya şişe anlamına gelen şişe kelimesinden türetildiği düşünülüyor. Şehrin eski ismi olan Penahabad, Karabağ Hanlığı’nın ilk lideri olan Penah Ali Han’a ithafen konmuş ve Penah şehri anlamına geliyor. Penah Ali Han’ın Cıdır Ovası’ndan baktığında kale kentin bir cam gibi görünmesine istinaden Şuşa isminin ortaya çıktığı söyleniyor.

Penah Ali Han, kalenin yapımından sonra bir cami ve bir de kilise inşa ettirdi. Çünkü dağlık köylerde yaşayan halkın bir kesimi henüz İslam’la tanışmamıştı. Ve hayatlarını Hıristiyan olarak sürdürüyordu. Coğrafi ve stratejik konumu, Şuşa’nın tarih boyunca devletlerin sınır hatlarını belirleyen bir kent olmasını ve kendi içinde, kendine özgü olarak gelişmesini sağladı.