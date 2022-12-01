Esra Gezginci ile Esrarengiz Azerbaycan'ın ilk bölümü: Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir

Ama bu da bir tahmin değil mi sonuçta değil mi hocam? Yani kesinleşmiş bir şey yok.

Yok. Emin olunamamış çünkü buraya bir savunma kalesi deniyor. Ama savunma kalelerine baktığımızda, onlar bu şekilde yapılmıyor. Çünkü Kız Kalesi çok dar. İçi de savunma için çok geniş değil. Görünüş açısından savunma kalesine pek de benzemiyor. Ama herhalde 12. yüzyılda İçerişehir’de Şirvanşahlar’dan sonraki dönemde savunma kalesi olarak kullanılmış. Ve ondan belli bir süre sonra Hazar Denizi’nin dalgalarının kalenin taşlarına çarptığını biliyoruz. Yani deniz yavaş yavaş kuruyor ve çekiliyor.

O zaman yani Kız Kalesi’nin olduğu yerde deniz mi vardı?

Deniz varmış, deniz hemen bitişiğindeymiş. Burası denizin kenarına inşa edilmiş. Hatta 15 ve 16. yüzyıllarda denizciler için bir işaret noktası olarak kullanıldı. Kalenin üstünde büyük bir sembol olduğundan denizcilerin görebileceği bir yer. Ona bakıp karaya vurmasınlar diye kullanmışlar.

Yapının ismine ilişkin de birçok efsane var. Bunlar arasında en yaygın olanı, kalenin Bakü Hanı tarafından kızını saklamak amacıyla yapıldığı. Bazı rivayetlere göre kız kulenin mimarına âşık olur. Ve bu aşk ortaya çıkınca mimar idam edilir. Kız da bu acıya dayanamayarak kendini surların üstünden Hazar Denizi’ne atar. Başka bir rivayete göre, kendisini kurtarmak için gelen nişanlısı gemisi kayalıklara çarpıp hayatını kaybedince aynı hazin son gerçekleşir. Kız Kalesi’nin adının nereden geldiğine dair teorilerden biri de Oğuzların eski Arap kaynaklarında Vuz olarak geçiyor. Bu kalenin de başlangıçta Vuz Kalesi olarak anıldığı, zamanla Gız Kalesi, oradan da Kız Kalesi’ne dönüştüğü yönünde. Oğuzların hüküm sürdükleri yerde kale ve köprü yapma geleneği Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemlerine kadar sürdü. Anadolu’da çeşitli dönem ve yerlerde inşa edilen birçok kız kalesi olması, bu teoriyle güçleniyor.