Esra Gezginci ile Esrarengiz Azerbaycan, Şuşa’da silinmek istenen tarihin izlerini sürüyor

Şuşa’da Hükümet Konağının yanına geldik. Tabii en kıymetli yerlerinden birindeyiz. Çünkü bu tunç büstler çok kıymetli insanların olduğu büstler.

Evet. Hurşit Banu Natevan, Azerbaycan şairesi, Üzeyir Hacı Beyof bestekârımız ve dünyaca meşhur Bülbül’ümüz.

Tabii bu büstlerin çok manevi bir anlamı da var. İşgal sırasında bombalanmış, bombalandıktan sonra çok zeki bir şekilde geri alınmış ve geri alındıktan sonra, Allah rahmet eylesin Haydar Aliyev demiş ki, yani o kadar etkileniyorum ki söylerken. Şunu söylemiş; “Bu büstler dursun. Sabırla bekleyeceğiz. İşgalden sonra bu büstler, yine eski yerine geri konacak.”

Evet. O gün geldi ve şimdi şurada. Şuşa’nın siz demiş, merkezinde güllelenmiş olsalar bile buradalar. Ve umumi lider deriz, Haydar Aliyev’in isteği gerçekleşti.

Çok şükür. Sağ olsun İlham Aliyev bunu sağladı. Teşekkür ediyoruz buradan. Çok çok mutluluk verici. Hocam, tabii çok değerli büstlerin önündeyiz. Bu insanların hayatlarına baktığımız zaman dünya tanımış. Azerbaycan için de, aslında dünya için de çok önemli insanlar. Bu güzel insanların, Azerbaycan tarihi açısından, kültürel değer olarak nasıl bir önemi var? Biraz sizden dinlemek istiyorum.

Evet. Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü Şuşa’nın her tarafında devlet adamı var, müzisyen var, şair var ama şurada gördüğünüz şu heykeller var ya, o kadar Azerbaycan için değerli ki. Çünkü Üzeyir Hacıbeyov, aynı zamanda Natevan, aynı zamanda Bülbül Azerbaycan’ı dünyada tanıttı. Sade Azerbaycan’ı mı? Karabağ’ı, aynı zamanda Şuşa’yı dünyada tanıttı. Üzeyir Hacı Beyev bir opera yazdı ki, ‘Köroğlu operası, sadece bir İtalyan söylemiş ki, Köroğlu’nun uvertürü, yani başlangıcı birkaç tane operaya bedel’. Hurşit Banu Natevan, hayatı çok garip ama güzel şiirler yazdı. Aynı zamanda bir devlet adamı. Aynı zamanda Alexandre Dumas, çok büyük bir duayen, onu satrançta yendi. Ve Bülbül. Tüm dünyayı gezdi. Aynı zamanda Azerbaycan müziğini, Karabağ müziğini, Şuşa’mızı dünyada tanıttı.