Esrarengiz gölgeleri görmek isteyenler 8 asırlık camiye akın etti: Dünyada eşi benzeri yok

''KENDİLİĞİNDEN OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izlediklerini belirten ziyaretçiler, "Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değil" ifadelerine yer verdiler.

Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiçbiri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı, Mengücek Şahı Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı.