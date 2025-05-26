Esrarengiz gölgeleri görmek isteyenler 8 asırlık camiye akın etti: Dünyada eşi benzeri yok
Sivas’ta 8 asırlık Divriği Ulu Cami’nin kapısında her yıl belli dönemlerde ortaya çıkan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi gözlenmeye başlandı.
Türkiye’de UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl ibadet ve ziyaretlere açılmıştı.
Ziyaretçi akına uğrayan eserde, Mayıs ile Eylül ayları arasında oluşan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi bu yılda gözlenmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti, Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.