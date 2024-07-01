Eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Her mevsim ilgi görüyor

Her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen fotoğraf tutkunu İlknur Karaoğlan, “Burası aslında baraj suları altında kalmış bir köy. Şu an su seviyesi çok yüksek olduğu için evlerin hepsi sular altında kalmış ama su seviye düştüğü zaman evler ortaya çıkmaya başlıyor.