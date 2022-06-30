Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 14:15 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 14:30
Evcil hayvanınızla beraber seyahat etmek ilk başta zor gelebilir ancak gerekli tedbirleri aldığınız takdirde tüylü dostunuzla harika zaman geçirebilirsiniz.
Öncelikle evcil hayvanınızın böyle bir seyahate hazır olup olmadığından emin olun. Eğer hayvanınız yaşadığı ortama çok bağlıysa yabancılarla karşı karşıya gelmek, yeni bir ortama adapte olmak veya gürültülü bir ortamda bulunmak onu huzursuz edecektir.
Kalacağınız yerin hayvan dostu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bazı konaklama yerleri, evcil hayvanlara izin vermeyebiliyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra hazırlıklara başlayabilirsiniz.
Yolculuk esnasında kullanmak için evcil hayvanınızın rahat edebileceği bir taşıma çantası edinin. Ulaşım türünüzün canlı hayvan taşımaya müsait olup olmadığını önceden kontrol etmenizde fayda var.
Sağlık bilgileri ve aşı kayıtlarını seyahat esnasında yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Farklı firmalar ve ülkeler, sizden istenilen belgeler konusunda farklılık gösterebilir. Bu nedenle tercih edeceğiniz ulaşım türünün ve kalacağınız yerin ne tür medikal kayıtlar istediğini kapsamlı bir şekilde öğrenin.
Mama kabı, çöp poşetleri, tasma, kayış, yatak ve su kabı gibi ekipmanları yola çıkmadan hazır edin. Evcil hayvanınızın oyuncaklarını da bu ekipmanlara dahil ederek eğlenceli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.
Evcil hayvanınız için uygun seyahat koşullarını yaratamadığınız takdirde planlarınızı ertelemenize gerek yok. Alternatif yollara başvurabilirsiniz.
Evcil hayvanınızı evde bırakmanın birçok avantajı bulunuyor; evcil hayvanınızın alışık olduğu ortamda olması, yiyecek, oyuncak ve her türlü ekipmanın ulaşılabilir olması, başka hayvanlarla yaşanacak sorunların engellenmesi, hayvanınızla ilgilenen kişinin aynı zamanda ev ile ilgilenecek olması....
Evcil hayvanınızı evde bırakmanızın bazı olumsuz sonuçları da olabilir; yalnızlık hissi, yürüyüş eksikliği, besin kaynağının düzenli verilememesi, beklenmedik kazaların yaşanması...
Siz seyahatteyken bir arkadaşınızdan veya akrabanızdan evcil hayvanınızla ilgilenmesini rica edebilirsiniz. Evcil hayvanınız bu kişiyı tanıyorsa yabancılık çekmeyecek ve siz de gönül rahatlığıyla seyahatinize devam edebileceksiniz.
Arkadaşınız size yakın oturmuyorsa her gün gidip gelmesi zor olabilir. Günde birkaç kez uğrayarak evcil hayvanlarınızı kontrol edecek, mama ve su verecek ve onları yürüyüşe çıkaracak bir komşunuzdan yardım alabilirsiniz. Eviniz yakın olduğu için bir sorun olduğunda anında müdahale edebilecektir.
Evcil hayvanınızı bir profesyonel emanet ederek seyahate çıkmanız da mümkün. Bu kişi evinize gelerek sizin verdiğiniz talimatlar doğrultusunda evcil hayvanınıza ilgilenecektir. Elbette bu seçenek, bir arkadaştan rica etmek kadar ekonomik olmayacaktır.