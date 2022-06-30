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Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 14:15 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 14:30

Uzun zamandır hayalini kurduğunuz seyahati sonunda planladınız ve yola çıkmaya hazırsınız. Peki ya evcil hayvanınızı bu plana nasıl dahil edeceksiniz? Seyahate çıkarken tüylü dostunuzun rahatlığı sizin için her şeyden önce geliyorsa bu rehber tam size göre...

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 1

Evcil hayvanınızla beraber seyahat etmek ilk başta zor gelebilir ancak gerekli tedbirleri aldığınız takdirde tüylü dostunuzla harika zaman geçirebilirsiniz.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 2

BÖYLE BİR YOLCULUĞA HAZIR MI?

Öncelikle evcil hayvanınızın böyle bir seyahate hazır olup olmadığından emin olun. Eğer hayvanınız yaşadığı ortama çok bağlıysa yabancılarla karşı karşıya gelmek, yeni bir ortama adapte olmak veya gürültülü bir ortamda bulunmak onu huzursuz edecektir.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 3

ERKEN REZERVASYON VE DOĞRULAMA

Kalacağınız yerin hayvan dostu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bazı konaklama yerleri, evcil hayvanlara izin vermeyebiliyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 4

TAŞIMA ÇANTASI

Yolculuk esnasında kullanmak için evcil hayvanınızın rahat edebileceği bir taşıma çantası edinin. Ulaşım türünüzün canlı hayvan taşımaya müsait olup olmadığını önceden kontrol etmenizde fayda var.

MEDİKAL KAYITLARI YANINIZDA TAŞIYIN

Sağlık bilgileri ve aşı kayıtlarını seyahat esnasında yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Farklı firmalar ve ülkeler, sizden istenilen belgeler konusunda farklılık gösterebilir. Bu nedenle tercih edeceğiniz ulaşım türünün ve kalacağınız yerin ne tür medikal kayıtlar istediğini kapsamlı bir şekilde öğrenin.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 5

GEREKLİ EKİPMANLARI TOPLAYIN

Mama kabı, çöp poşetleri, tasma, kayış, yatak ve su kabı gibi ekipmanları yola çıkmadan hazır edin. Evcil hayvanınızın oyuncaklarını da bu ekipmanlara dahil ederek eğlenceli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 6

FARKLI SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİN

Evcil hayvanınız için uygun seyahat koşullarını yaratamadığınız takdirde planlarınızı ertelemenize gerek yok. Alternatif yollara başvurabilirsiniz.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 7

EVDE BIRAKMANIN AVANTAJLARI

Evcil hayvanınızı evde bırakmanın birçok avantajı bulunuyor; evcil hayvanınızın alışık olduğu ortamda olması, yiyecek, oyuncak ve her türlü ekipmanın ulaşılabilir olması, başka hayvanlarla yaşanacak sorunların engellenmesi, hayvanınızla ilgilenen kişinin aynı zamanda ev ile ilgilenecek olması....

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 8

YALNIZLIK, BEKLENMEDİK DURUMLAR

Evcil hayvanınızı evde bırakmanızın bazı olumsuz sonuçları da olabilir; yalnızlık hissi, yürüyüş eksikliği, besin kaynağının düzenli verilememesi, beklenmedik kazaların yaşanması...

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 9

BİR ARKADAŞTAN RİCA EDİN

Siz seyahatteyken bir arkadaşınızdan veya akrabanızdan evcil hayvanınızla ilgilenmesini rica edebilirsiniz. Evcil hayvanınız bu kişiyı tanıyorsa yabancılık çekmeyecek ve siz de gönül rahatlığıyla seyahatinize devam edebileceksiniz.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 10

KOMŞUNUZA EMANET EDİN

Arkadaşınız size yakın oturmuyorsa her gün gidip gelmesi zor olabilir. Günde birkaç kez uğrayarak evcil hayvanlarınızı kontrol edecek, mama ve su verecek ve onları yürüyüşe çıkaracak bir komşunuzdan yardım alabilirsiniz. Eviniz yakın olduğu için bir sorun olduğunda anında müdahale edebilecektir.

Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi - 11

EVCİL HAYVAN BAKICISI DA BİR SEÇENEK

Evcil hayvanınızı bir profesyonel emanet ederek seyahate çıkmanız da mümkün. Bu kişi evinize gelerek sizin verdiğiniz talimatlar doğrultusunda evcil hayvanınıza ilgilenecektir. Elbette bu seçenek, bir arkadaştan rica etmek kadar ekonomik olmayacaktır.

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