Evcil hayvanla seyahate çıkma rehberi

TAŞIMA ÇANTASI

Yolculuk esnasında kullanmak için evcil hayvanınızın rahat edebileceği bir taşıma çantası edinin. Ulaşım türünüzün canlı hayvan taşımaya müsait olup olmadığını önceden kontrol etmenizde fayda var.

MEDİKAL KAYITLARI YANINIZDA TAŞIYIN

Sağlık bilgileri ve aşı kayıtlarını seyahat esnasında yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Farklı firmalar ve ülkeler, sizden istenilen belgeler konusunda farklılık gösterebilir. Bu nedenle tercih edeceğiniz ulaşım türünün ve kalacağınız yerin ne tür medikal kayıtlar istediğini kapsamlı bir şekilde öğrenin.