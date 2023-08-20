Fatih Camii'nin gizli hazinesi Karadeniz Medresesi Sarnıcı gün yüzüne çıkarılacak

Fatih Camii'nin altında yer alan ve 43 sütunuyla günümüze kadar ayakta kalan 51 metre uzunluğundaki Karadeniz Medresesi Sarnıcı, gün yüzüne çıkarılacak.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'da, geçmişten günümüze kalan birçok tarihi eser yer alıyor. Kentte, yer üstündekilerin yanı sıra yer altında da birçok tarihi eser bulunuyor. Geçmiş dönemlerde, şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen sarnıçlar da bu eserler arasında dikkati çekiyor.

Özellikle "eski İstanbul" olarak adlandırılan ve Edirnekapı'dan Sarayburnu'na kadar uzanan tarihi yarımadada çok sayıda sarnıç mevcut. Yerebatan Sarnıcı'nın yanı sıra Şerefiye Sarnıcı da ziyaret edilebilirken, bazı sarnıçlar turizme kazandırılacağı günü bekliyor.