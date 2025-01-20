Fatih'teki bin 500 yıllık Bizans dönemi sarnıcı harabeye döndü
Fatih'te Erken Bizans Dönemi'nde bir altyapı olarak inşa edilen ancak zamanla su sarnıcı olarak da kullanılan yapının son hali, tepkilere neden oldu. Bin 500 yıllık yapının kemerleri garaj kapısını andıran demirlerle kapatılırken sarnıç hakkında konuşan Tarihçi Hayri Fehmi Yılmaz, “Bir vakitler üzerinde görkemli bir anıt taşıyormuş. İstanbul'un hoş hatıralarından biri. Ne yazık ki çok üzücü. Yerleşim alanının içinde terk edilmiş, metruk yapıya dönüşmüş” dedi.
Fatih Fodlacı Sokak üzerinde yer alan bin 500 yıllık sarnıcın içler acısı hali tepkilere neden oldu. Erken Bizans Dönemi'nde altyapı olarak inşa edilen yapı, zamanla su sarnıcına dönüştü.