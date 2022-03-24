Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü
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24.03.2022 - 13:20
Gazeteci ve fotoğrafçı Christopher Moloney, Hollywood filmlerinin ve dizilerin meşhur sahnelerinin çekildiği mekanları görmek için sık sık seyahat ediyor. Filmden kareyi mekanla birleştirerek yeni gerçekle filmi harmanladığı yeni kareler yaratıyor. İşte filmlerin ve dizilerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanlar...
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