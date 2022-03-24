Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü

Haberler | 24.03.2022 - 13:20

Gazeteci ve fotoğrafçı Christopher Moloney, Hollywood filmlerinin ve dizilerin meşhur sahnelerinin çekildiği mekanları görmek için sık sık seyahat ediyor. Filmden kareyi mekanla birleştirerek yeni gerçekle filmi harmanladığı yeni kareler yaratıyor. İşte filmlerin ve dizilerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanlar...

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 1

Tiffany'de Kahvaltı

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 2

Leon: Sevginin Gücü

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 3

Yenilmezler (Avengers)

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 4

Stranger Things

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 5

Yaz Bekarı

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 6

The Walking Dead: Days Gone Bye

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 7

Arkadaştan Öte

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 8

Siyah Kuğu

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 9

Gilmore Girls: Pilot

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 10

Tam Gaz

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 11

Göster Gününü 2

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 12

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 13

Şeytan Marka Giyer

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 14

Ferris Bueller'le Bir Gün

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 15

A Kiss Before Dying

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 16

Enchanted

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 17

Tam Gaz

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 18

Akbabanın Üç Günü

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 19

İnanılmaz Örümcek Adam 2

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 20

Ben Efsaneyim

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 21

30 Darbe

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 22

Evde Tek Başına 2

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 23

Orlando

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 24

The Walking Dead: Days Gone Bye

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 25

Bayan Daisy'nin Şoförü

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 26

Tatlı Hayat

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 27

Ferris Bueller'le Bir Gün

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 28

Harry Sally ile Tanışınca

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 29

Harry Sally ile Tanışınca

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 30

Atlanta

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 31

Forrest Gump

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 32

Forrest Gump

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 33

The Wizard

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 34

Not: Seni Seviyorum

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 35

The Walking Dead: Days Gone Bye

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 36

You Stupid Man

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 37

Kader Ajanları

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 38

The Walking Dead: Days Gone Bye

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 39

The Walking Dead: Days Gone Bye

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 40

Bank Account

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 41

New York Üçlemesi

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 42

Edie

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 43

Margaret

Filmlerin ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek hayattaki görüntüsü - 44

Not: Seni Seviyorum

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER