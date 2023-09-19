Floransa'da yapılabilecek 25 şey

16. Piazzale Michelangelo'ya çıkın: Bu meydan, şehrin en iyi manzaralarını sunuyor ve güzel bir gün batımı izlemek için ideal bir nokta.

17. Santa Maria Novella Kilisesi'ni ziyaret edin: Bu kilise, sanat ve mimari açıdan önemlidir ve iç mekanı büyüleyicidir.

18. Vecchio Sarayı'nda gece turu: Vecchio Sarayı, gece turu sırasında tarihi atmosferi ile büyüleyici bir deneyim sunıyor.

19. Leonardo da Vinci Müzesi'ni keşfedin: Leonardo da Vinci'nin icatları ve çalışmalarının sergilendiği bu müze, bilim ve sanat meraklıları için ilginç olabilir.

20. Museo dell'Opera del Duomo'yu ziyaret edin: Floransa Katedrali'nin yapımıyla ilgili tarihi ve sanatsal bilgileri içeren bu müze ilgi çekici gelebilir.