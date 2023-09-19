Floransa'da yapılabilecek 25 şey
İtalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu şehri Floransa, gezilecek yerlerinin çokluğuyla ünlü. İşte Floransa gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler...
1. Uffizi Galerisi'ni ziyaret edin: Floransa'nın en önemli sanat galerilerinden biri olan Uffizi, Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci gibi ünlü sanatçıların eserlerini içeriyor.
2. Floransa Katedrali'ni (Duomo) görün: Santa Maria del Fiore Katedrali, şehrin sembollerinden biri ve kubbesi ile ünlü.
3. Galleria dell'Accademia'yı ziyaret edin: Michelangelo'nun ünlü heykeli David'i burada görebilirsiniz.
4. Ponte Vecchio Köprüsü'nden geçin: Bu tarihi köprü, üzerindeki mücevher dükkanlarıyla ünlü.
5. Palazzo Vecchio'yu keşfedin: Bu tarihi saray, Floransa'nın belediye binası ve etkileyici iç mekanları bulunuyor.