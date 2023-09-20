Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey

Fransa'nın güzel sahil şehri Nice, Côte d'Azur'un incisi olarak biliniyor. İşte Nice'te yapılabilecek aktiviteler, gidilmesi gereken yerler...

Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey - 1

1. Promenade des Anglais'de yürüyüş: Nice'in ünlü sahil yolu boyunca keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

2. Plaj keyfi: Nice'in plajlarından birinde güneşlenip denize girin.

3. Vieux Nice'i keşfedin: Tarihi Nice'in dar sokaklarında dolaşın ve renkli binaları keşfedin.

4. Cours Saleya Pazarı: Pazar günleri burada kurulan çiçek ve gıda pazarını ziyaret edin.

5. Colline du Château'dan manzara seyredin: Şehrin muhteşem manzarasını görmek için Colline du Château tepesine çıkın.

N-LIFE HABERLERİ

Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey - 2

6. Marc Chagall Ulusal Müzesi'ne gidin: Ünlü ressamın eserlerini görmek için bu müzeyi ziyaret edin.

7. Matisse Müzesi'ni görün: Henri Matisse'in eserlerini incelemek için bu müzeyi ziyaret edin.

8. Yat turu: Akdeniz'in güzelliklerini görmek için bir yat turuna katılın.

9. Cimiez Tepesi'ne çıkın: Antik Roma kalıntıları ve güzel bahçelerle ünlü bu bölgeyi ziyaret edin.

10. Alışveriş yapın: Avenue Jean Médecin gibi alışveriş caddelerinde alışveriş yapın.

Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey - 3

11. Place Masséna Meydanı'na gidin: Şehrin ana meydanında dolaşın.

12. Nice Katedrali'ni ziyaret edin: St. Nicholas Katedrali'ni ziyaret edin ve tarihi kiliseyi keşfedin.

13. Kapalı Çarşı'ya gidin: Çeşitli ürünlerin satıldığı bu çarşıyı ziyaret edin.

14. Opera Binası'nda etkinliğe katılın: Opera de Nice binasını görün ve konserlerini izleyin.

15. Musee d'Art Moderne et d'Art Contemporain'e gidin: Modern ve çağdaş sanat eserlerini sergileyen bu müzeyi ziyaret edin.

Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey - 4

16. Garibaldi Meydanı'nı keşfedin: Şehrin en güzel meydanlarından birinde oturup kahve içebilirsiniz.

17. Su sporları yapın: Sörf, yelken ve deniz bisikleti gibi su sporlarına katılın.

18. Parc Phoenix'e gidin: Bu büyük botanik bahçesi ve hayvanat bahçesini ziyaret edin.

19. Nice Limanı'nı ziyaret edin: Şehrin limanını ziyaret edin ve lüks yatları görün.

20. Picasso Müzesi'ne gidin: Pablo Picasso'nun eserlerini incelemek için bu müzeyi ziyaret edin.

Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey - 5

21. Jardin Albert 1er'de oturun: Dinlenmek için güzel bir park.

22. Fransız mutfağını deneyimleyin: Nice'in ünlü yemeklerini deneyin, özellikle socca ve ratatouille gibi yöresel lezzetleri tatmayı unutmayın.

23. Sahilde akşam yemeği yiyin: Deniz kenarındaki restoranlarda güzel bir akşam yemeği organize edin.

24. Caz festivaline katıılın: Takviminiz uygunsa Nice Jazz Festivali'ne katılın. Festival, temmuz ayında düzenleniyor. 

25. Monaco'yu gezin: Nice'den sadece kısa bir tren yolculuğuyla Monaco'ya ulaşabilirsiniz.

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