Fransa'nın Nice şehrinde yapılabilecek 25 şey
Fransa'nın güzel sahil şehri Nice, Côte d'Azur'un incisi olarak biliniyor. İşte Nice'te yapılabilecek aktiviteler, gidilmesi gereken yerler...
1. Promenade des Anglais'de yürüyüş: Nice'in ünlü sahil yolu boyunca keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.
2. Plaj keyfi: Nice'in plajlarından birinde güneşlenip denize girin.
3. Vieux Nice'i keşfedin: Tarihi Nice'in dar sokaklarında dolaşın ve renkli binaları keşfedin.
4. Cours Saleya Pazarı: Pazar günleri burada kurulan çiçek ve gıda pazarını ziyaret edin.
5. Colline du Château'dan manzara seyredin: Şehrin muhteşem manzarasını görmek için Colline du Château tepesine çıkın.