Geçmişe yolculuk yaptıran 6 destinasyon

Rothenburg ob der Tauber, Almanya

Almanya’da son derece ilginç Ortaçağ kasabaları bulunuyor, ancak Romantik Yol’un Bavyera şeridinde yer alan Rothenburg ob der Tauber belki de bunların en güzellerinden biri. Yaz aylarında eski kent merkezindeki her bina rengarenk çiçeklerle süsleniyor; sonbaharda iyi korunmuş şehir duvarları boyunca bir yürüyüş, altın, kahverengi ve kızıl renkli ağaçların manzarasını sunuyor. Ayrıca kasabada kurulan Noel pazarı, Aralık ayını çok daha özel kılıyor.