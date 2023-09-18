Geçmişe yolculuk yaptıran 6 destinasyon
İster Ortaçağ'a, ister daha yakın dönemlere seyahat etmek isteyin, bu altı destinasyon geçmişin berrak izlerini gözlerinizin önüne serecek.
Tiflis, Gürcistan
Bir tarafta Görkemli Kafkas Dağları ve diğer tarafta Karadeniz ile komşu olan Gürcistan’ın başkenti Tiflis karakteristik Avrupai dokunuşlar ile Batı Asya etkisini birleştiren bir karaktere sahip. Türk hamamlarıyla lüks mağazalar yan yana yer alıyor, Ortodoks kiliselerinin bulunduğu cadde boyunca gösterişli kafeler sıralanıyor. Eski şehir merkezindeki zarif balkonlu ahşap evler ve taş sokaklari şehrin geçmişine ait katmanlarını ortaya çıkarıyor.