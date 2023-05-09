Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı

İran’ın tarihi ve kültürel bakımdan önemli şehirlerinden biri olan Erdebil, Güney Azerbaycan bölgesindeki Erdebil eyaletinin şehir merkezidir.
Şehrin nüfusu çoğu Azeri Türklerden oluşuyor.
12'inci ve 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde inşa Erdebil’in merkezinde yer alan Kapalı Çarşı, geleneksel mimarisiyle "antik" sıfatını hakkıyla taşıyan yapılar arasında yer alıyor.
Kubbeler ve kemerli tavanlardan oluşan Erdebil Kapalı Çarşısı, yerel halkın en çok alışveriş ettiği yerler arasında.
İşte Erdebil Kapalı Çarşısı'ndan kareler...