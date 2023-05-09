Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı

İran’ın tarihi ve kültürel bakımdan önemli şehirlerinden biri olan Erdebil'in tarihi Kapalı Çarşı'sı geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi olma özelliğini koruyor.

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 1

İran’ın tarihi ve kültürel bakımdan önemli şehirlerinden biri olan Erdebil, Güney Azerbaycan bölgesindeki Erdebil eyaletinin şehir merkezidir.

N-LIFE HABERLERİ

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 2

Şehrin nüfusu çoğu Azeri Türklerden oluşuyor.

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 3

12'inci ve 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde inşa Erdebil’in merkezinde yer alan Kapalı Çarşı, geleneksel mimarisiyle "antik" sıfatını hakkıyla taşıyan yapılar arasında yer alıyor.

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 4

Kubbeler ve kemerli tavanlardan oluşan Erdebil Kapalı Çarşısı, yerel halkın en çok alışveriş ettiği yerler arasında.

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 5

İşte Erdebil Kapalı Çarşısı'ndan kareler...

Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 6
Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 7
Geçmişten günümüze İran'ın ünlü ticaret merkezi tarihi Erdebil Kapalı Çarşısı - 8
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