Gençler "Müzekart GNS" ile Türkiye'deki tarihi mekanları ücretsiz geziyor

Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'ni beğendiğini kaydeden Gürsoy, "Önemli olan gençlerin sosyalleşmesi, gezmesi, buralardaki tarihi öğrenmesi. Yurt dışını değil de ülkemizi gezmek daha önemli geliyor bana. Uygulama sayesinde gezmiş ve sosyalleşmiş oluyoruz, farklı kültürleri ve insanları tanıyoruz" diye konuştu.