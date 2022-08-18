Gezgin Ümit Sabancı 46 saat 23 dakikada dünyayı turlayarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

"HEYECANLI VE YORUCU BİR YOLCULUKTU"

"Seyahat sonunda pasaport kontrolünde ne yaptığımı izah etmem gerekti"

46 saat 23 dakikalık rekor denemesinde yaşadıklarını anlatan Sabancı, "Rekorun başlangıcında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda seyahatimin nereye olacağını soran kadına, Los Angeles dediğimde birkaç dakika durumu izah etmek zorunda kaldım. En son bana ABD vizeniz var mı diye sormak durumunda dahi kaldılar. Seyahatimde uçaktaki kabin ekibi, pilotlar ve Doha'da beni bekleyen yönetim ekibi benimle çok ilgilendiler. Problemsiz bir şekilde transferim gerçekleşti" dedi.

"Seyahat sonunda Los Angeles'a geri geldiğimde uzun bir süre yine pasaport kontrolünde ne yaptığımı izah etmem gerekti. Daha sonra bana yöneltilen sorular rekor denemem ile ilgili merak içeren sorulara dönüştü" diyen Sabancı, "Tamamı oldukça keyifli, heyecanlı ve yorucu bir yolculuktu. Şimdi Guinness'e dünya rekorunun tescili için gerekli belgeleri ve kanıtları hazırlıyorum" şeklinde konuştu.