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Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü

Haberler - DHA | 04.07.2022 - 13:47

Van Vadi Doğa Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Gezginler, karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan buzul gölüne hayran kaldıklarını söyledi.

Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 1

'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü, doğaseverleri ağırlamaya başladı.

Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 2

Vadi Doğa Kulübü üyeleri de bir zamanlar sık sık terör olayları ile gündeme gelen Feraşin bölgesine de yakın olan 3 bin 200 rakımlı Çeylan Buzul Gölü bölgesine doğa yürüyüşü düzenledi. 19 kişilik bir ekiple bölgeye gezi düzenleyen kulüp üyeleri karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 3

Vadi Doğa Kulüp Başkanı Ömer Demez, bölgeye ilk defa doğa etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çalyan Gölü gerçekten görülmeye değer, saklı bir cennet. Sat göllerini aratmıyor, nerdeyse aynısı. Göl 3 bin rakımda, zirve ise 3 bin 200 rakımda yer alıyor. Hemen karşısında Faraşin bölgesi yer alıyor. Şu ana kadar Van bölgesinde buraya kimse gelmedi. Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor. Biz ilk defa Van’dan buraya gezi ekibi getirdik. Katılımcılar göle ve doğaya hayran kaldılar. Sat göllerine alternatif bir doğal güzellik sunuyor. Her kesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 4

İşte Çalyan Buzul Gölü'nden kareler...

Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 5
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 6
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 7
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 8
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 9
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 10
Gezginlerin yeni rotası Çalyan Buzul Gölü - 11

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