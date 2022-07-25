Giresun turizm merkezlerinden biri olmaya aday

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.07.2022 - 16:02 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 16:10
Giresun, doğal ve tarihi güzellikleriyle Karadeniz'de turizmin merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.
"Mavi ile Yeşilin Buluştuğu Şehir" sloganıyla dört mevsim ziyaretçilerini bekleyen şehir, önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.
Antik dönem Orta Çağ'da yerleşime sahne olmuş ve Karadeniz'de insan yaşamına imkan sağlayan Giresun Adası, kireç taşları ve Göksu Deresi'nin etkisiyle özellikle yaz aylarında turkuaz rengini alan Mavi Göl, Kuzalan Şelalesi, Giresun Kalesi, bugün Giresun Müzesi olarak kullanılan 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen Gogara Kilisesi, Meryem Ana Manastırı Ören Yeri, Şebinkarahisar ve Tirebolu Kaleleri yer alıyor.
Ayrıca, Türkler ile Rumların birlikte yıllarca yaşadığı, türkülere konu olan Zeytinlik semti, gezginleri tarihin içerisinde yolculuk yaptırıyor.
Karadeniz'in en eski otantik yerleşim yerlerinden birisi olan ve ipek yolu güzergahında bulunan Kulakkaya Yaylası, ilgi çekici coğrafyası ve zengin bitki örtüsüyle Kümbet Yaylası, mineralli suların oluşturduğu, turkuaz ve beyaz renkleriyle Pamukkale'yi andıran Göksu Travertenleri, taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleriyle Yedideğirmenler Tabiat Parkı ile 2 bin 800 metre yükseklikteki Karagöl de gezginlere farklı deneyimler sunuyor.
Giresun İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun'un Doğu Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan güzide şehirlerden birisi olduğunu ve özellikle de doğal güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.
Son yıllarda Doğu Karadeniz'de doğa turizminin ilgi gördüğüne işaret eden Gürgenci, "Bizler Valiliğimizle, Bakanlığımızla birlikte buradaki kültür ve turizm destinasyonunun alt yapılarıyla ilgili ciddi çalışmalar ve programlar, projeler yürütüyoruz. Örneğin bazı tarihi eserlerin yeniden rehabilite edilmesi, çevre düzenleme projeleri gibi. Karadeniz uğrak bir yer haline geliyor ve Giresun da bundan mümkün olduğu kadar en büyük ölçüde pay sahibi olacaktır, faydalanacaktır diye düşünüyoruz. Elimizdeki turizm verilerine baktığımızda, bu kapının açıldığını görmemiz de mümkün" dedi.
İşte Giresun'un doğal güzellikleri...