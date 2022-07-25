Giresun turizm merkezlerinden biri olmaya aday

"KARADENİZ UĞRAK BİR YER HALİNE GELİYOR"

Son yıllarda Doğu Karadeniz'de doğa turizminin ilgi gördüğüne işaret eden Gürgenci, "Bizler Valiliğimizle, Bakanlığımızla birlikte buradaki kültür ve turizm destinasyonunun alt yapılarıyla ilgili ciddi çalışmalar ve programlar, projeler yürütüyoruz. Örneğin bazı tarihi eserlerin yeniden rehabilite edilmesi, çevre düzenleme projeleri gibi. Karadeniz uğrak bir yer haline geliyor ve Giresun da bundan mümkün olduğu kadar en büyük ölçüde pay sahibi olacaktır, faydalanacaktır diye düşünüyoruz. Elimizdeki turizm verilerine baktığımızda, bu kapının açıldığını görmemiz de mümkün" dedi.

İşte Giresun'un doğal güzellikleri...