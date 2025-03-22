Giresun'da 500 yıllık cami: Duvarlardaki resimler yumurta akıyla yapılmış
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tuğlacık Köyü'nde bulunan ve 500 yıllık geçmişe sahip olan Hacı Abdullah Camii, içindeki kök boya ile yapılan tasvirleriyle ilk günkü özelliğini koruyor.
Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da Sancak Beyi olduğu dönemde hocalığını yaptığı rivayet edilen Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan cami, yüzyıllar içinde minare ve bazı eklemelerle yenilenmesine rağmen orijinal dokusunu bozmadan günümüz kadar ulaştı.