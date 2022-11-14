Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Daha önce bir kez daha şelaleye geldiğini ve burayı çok beğendiğini ifade eden Kargın, "Şelale sonbaharda çok güzel. Yaz ve bahar aylarında ise ayrı bir güzelliği var. Ben burayı özellikle herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ortam ve ambiyans gerçekten çok güzel. Doğal güzelliğine hayran kaldım" dedi.