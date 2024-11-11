Göbeklitepe'den 1000 yıl daha eski: Çakmaktepe'de buluntular tespit edildi
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak anılan ve insanlık tarihinin akışını değiştiren Göbeklitepe'den yaklaşık 1000 yıl daha önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe’deki kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.
2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ve kültür ile inanç merkezi olarak ciddi öneme sahip Göbeklitepe'nin de aralarında olduğu 'Taş Tepeler' projesi kapsamında Şanlıurfa'da yürütülen kazı çalışmalarında, Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu düşünülen Çakmaktepe'deki buluntular, tespit edildi.