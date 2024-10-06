Grand Kanyon'u takip ediyor, doğal güzelliğiyle büyülüyor! Orta Asya'nın en büyük kanyonlarından

Renkleri kırmızıdan kahverengiye, sarıdan siyaha kadar değişen kanyon duvarları, yer yer 300 metreyi aşıyor. Aşınan kayalıkların bazıları fantastik figürlere benziyor, bu nedenle kanyonun bazı kısımlarına Kaleler Vadisi, Şeytan Vadisi ve Hayalet Vadisi de deniliyor.