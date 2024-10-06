Grand Kanyon'u takip ediyor, doğal güzelliğiyle büyülüyor! Orta Asya'nın en büyük kanyonlarından
Kazakistan'da Almatı şehrinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan "Charyn Kanyonu", doğal güzelliği ve büyüklüğüyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından ülkenin en popüler beş turistik mekanı listesine eklenen kanyonun, 12 milyon yıl önce eski bir gölün çökmesiyle oluştuğu belirtiliyor.
Orta Asya'nın en büyük kanyonlarından Charyn, 190 hayvan ve 1500 bitki türüne ev sahipliği yapıyor.