Gülhane Parkı'ndaki 1500 yıllık sarnıcın restorasyonu tamamlandı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır atıl durumda kalan sarnıçta İBB Miras tarafından koruma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yapıya, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte yürüyüş platformu eklendi.
Yaklaşık 1500 yıllık sarnıcın iç mekanı, çağdaş bir aydınlatma sistemiyle söyleşi, dinleti gibi farklı etkinlikler için de hazır hale getirildi. Sarnıcın yanındaki, 1911 tarihli kitabesi olan Barok üsluplu çeşme de bakım ve onarımdan geçirilerek suya kavuşturuldu.
Gülhane Parkı Sarnıcı'nda, sanatçı Büşra Kölmük'ün "Gelecek Güzel Günler", "Ojakhi", "Rüya Odası" gibi heykellerinin sergileneceği "Polen" başlıklı sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.
Milattan sonra 5 ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen Gülhane Parkı Sarnıcı'nı yaptıranın kimliği bilinmezken, sarnıçtaki duvar kalıntıları geçmişte üzerinde bir yapı bulunduğuna işaret ediyor.
Sarnıç, Padişah Mehmet Reşat'ın 16 Ekim 1912'de verdiği izinle "İstanbul şehremini" Dr. Cemil Topuzlu tarafından Gülhane Parkı'nın halka açık bir parka dönüştürüldüğü 1913'te tespit edildi.