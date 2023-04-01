Gülhane Parkı'ndaki 1500 yıllık sarnıcın restorasyonu tamamlandı

Yaklaşık 1500 yıllık sarnıcın iç mekanı, çağdaş bir aydınlatma sistemiyle söyleşi, dinleti gibi farklı etkinlikler için de hazır hale getirildi. Sarnıcın yanındaki, 1911 tarihli kitabesi olan Barok üsluplu çeşme de bakım ve onarımdan geçirilerek suya kavuşturuldu.



Gülhane Parkı Sarnıcı'nda, sanatçı Büşra Kölmük'ün "Gelecek Güzel Günler", "Ojakhi", "Rüya Odası" gibi heykellerinin sergileneceği "Polen" başlıklı sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.