Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası

İlçenin yabancı turistlerden de ilgi gördüğünü vurgulayan Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Özellikle Arap turistlere buralar daha fazla hitap ediyor. Çünkü daha çok yeşil ve doğayı seviyorlar. Bu kapsamda da Kuveyt'ten, Bahreyn'den gelen misafirlerimiz ağırlıkta. Buradaki imkanlarımızı artırarak inşallah onlara daha fazla hitap edeceğiz. Turizmden daha fazla pay alma çalışmaları içindeyiz."

Kılıçaslan, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayan yeni Zigana Tüneli'nin açılmasının turizm potansiyelini artırdığına dikkati çekti.

Bölgenin geçiş güzergahı olması açısından Zigana Tüneli'nin önemli olduğunu aktaran Kılıçaslan, "Bu tünel Gümüşhane için çok önemli ve kıymetli. Çünkü tünelin açılmasıyla Orta Doğulu turistlerin Trabzon'dan buraya gelmeleri açısından büyük önem arz ediyor ki bizim turistimizin yarısı bu ülkelerden geliyor" dedi.