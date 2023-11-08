Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası
Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarını barındıran Gümüşhane'nin Torul ilçesi, yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor.
Trabzon-İran transit yolu üzerinde, Harşit Çayı kenarında kurulu Torul ilçesi, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra cam seyir terası, Karaca Mağarası, Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı gibi turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapıyor.
Yerden 240 metre yüksekte kayalık üzerine inşa edilen, ilçenin kuş bakışı izlenebildiği 90 metrekarelik cam seyir terası, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla tercih ediliyor.
Bu kapsamda rotayı Karaca Mağarası'na çeviren ziyaretçiler, örneklerine az rastlanan renk ve motiflerin yer aldığı mağaraya ilgi gösteriyor.