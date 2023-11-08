Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarını barındıran Gümüşhane'nin Torul ilçesi, yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor.

Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası - 1

Trabzon-İran transit yolu üzerinde, Harşit Çayı kenarında kurulu Torul ilçesi, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra cam seyir terası, Karaca Mağarası, Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı gibi turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Yerden 240 metre yüksekte kayalık üzerine inşa edilen, ilçenin kuş bakışı izlenebildiği 90 metrekarelik cam seyir terası, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla tercih ediliyor.

Bu kapsamda rotayı Karaca Mağarası'na çeviren ziyaretçiler, örneklerine az rastlanan renk ve motiflerin yer aldığı mağaraya ilgi gösteriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası - 2

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Yöreye gelen gezginler ayrıca Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı da ziyaret ederek, doğanın içinde zaman geçirme, trekking ve foto safari yapma imkanı buluyor.

Bitki örtüsü ve bozulmamış doğasıyla görülmeye değer Limni Gölü Tabiat Parkı, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ön plana çıkıyor.

Torul'un turizm aksında gezintiye çıkan ziyaretçiler, 3 bin 331 metre yüksekliğe sahip Abdal Musa tepesinin eteklerindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı da ziyaret ederek, 21 buzul gölü ve birbiri ardına sıralanan şelaleleri görme şansı yakalıyor.

Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası - 3

Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Torul ilçesinin, Gümüşhane'nin en önemli turizm potansiyellerini içinde barındırdığını söyledi.

İlçede en çok Karaca Mağarası'nın ziyaret edildiğini belirten Kılıçaslan, mağaraya gelen ziyaretçilerin yakın güzergahlardaki cam seyir terası, Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na da ilgi gösterdiğini aktardı.

Kılıçaslan, çok sayıda turizm destinasyonuna ev sahipliği yaptıklarına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda 150 bin civarında turist ağırladığımız ilçemizdeki Limni Gölü gerçekten doğa harikası. Artabel Gölleri yine aynı şekilde, özellikle doğa yürüyüşü yapanların sıklıkla tercih ettikleri bir yer. Yine cam seyir terasımız da manzarasıyla insanlarımızı büyülüyor."

Gümüşhane'deki Torul gezginlerin dört mevsim rotası - 4

İlçenin yabancı turistlerden de ilgi gördüğünü vurgulayan Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Özellikle Arap turistlere buralar daha fazla hitap ediyor. Çünkü daha çok yeşil ve doğayı seviyorlar. Bu kapsamda da Kuveyt'ten, Bahreyn'den gelen misafirlerimiz ağırlıkta. Buradaki imkanlarımızı artırarak inşallah onlara daha fazla hitap edeceğiz. Turizmden daha fazla pay alma çalışmaları içindeyiz."

Kılıçaslan, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayan yeni Zigana Tüneli'nin açılmasının turizm potansiyelini artırdığına dikkati çekti.

Bölgenin geçiş güzergahı olması açısından Zigana Tüneli'nin önemli olduğunu aktaran Kılıçaslan, "Bu tünel Gümüşhane için çok önemli ve kıymetli. Çünkü tünelin açılmasıyla Orta Doğulu turistlerin Trabzon'dan buraya gelmeleri açısından büyük önem arz ediyor ki bizim turistimizin yarısı bu ülkelerden geliyor" dedi.

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