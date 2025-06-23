Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var

Türkiye'nin en büyüleyici dağ manzaralarından birine sahip olan bu park, "yüksek zirvelerin cenneti" ve "Gümüşhane'nin çatısı" gibi unvanlarla da anılıyor.

Haziran ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen parkın birçok noktasında hala kış mevsiminden kalma dev kar kütleleri gözlenirken, bu durum bölgeye farklı bir atmosfer katıyor.