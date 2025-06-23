Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var
Gümüşhane'nin 20'den fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
Torul ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri, yamaçlarından buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'yi aşkın buzul gölüyle adeta bir yeryüzü cenneti.