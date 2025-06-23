Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var

Gümüşhane'nin 20'den fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 1

Torul ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri, yamaçlarından buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'yi aşkın buzul gölüyle adeta bir yeryüzü cenneti.

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Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 2

Türkiye'nin en büyüleyici dağ manzaralarından birine sahip olan bu park, "yüksek zirvelerin cenneti" ve "Gümüşhane'nin çatısı" gibi unvanlarla da anılıyor.

Haziran ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen parkın birçok noktasında hala kış mevsiminden kalma dev kar kütleleri gözlenirken, bu durum bölgeye farklı bir atmosfer katıyor.

Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 3

Alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birbirinden güzel ve kokulu çiçekler, ziyaretçilere huzur veren eşsiz manzaralar sunuyor.

Kristal berraklığındaki sularıyla ünlü 20'den fazla göl, yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlı türleri, zengin flora ve faunasıyla özellikle yaz aylarında doğa tutkunlarını cezbediyor.

Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 4

Artabel Gölleri Tabiat Parkı sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi dokusuyla da ön plana çıkıyor. Osmanlı-Rus Harbi döneminden kalma şehit mezarları, siperler, savaş yolları ve karargah yıkıntıları gibi tarihi kalıntılar barındırması tabiat parkını sadece bir doğa harikası olmaktan çıkarıp, geçmişin izlerini taşıyan derin anlamlı bir destinasyon haline getiriyor.

Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 5
Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 6
Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 7
Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar: Osmanlı-Rus Harbi'nden kalma tarihi kalıntılar da var - 8
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