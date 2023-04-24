Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

JOHANNESBURG'DAN CAPE TOWN'A KARA YOLCULUĞU KAROO'DAN GEÇİYOR

Güney Afrika'nın orta ve batı kısımlarında bulunan Karoo, yaklaşık 400 bin kilometrelik yüz ölçümüyle ülkenin kabaca üçte birini kaplıyor. Bu aynı zamanda Türkiye yüz ölçümünün yarısından büyük bir alana denk geliyor.

Karoo'yu deneyimlemek isteyenler için çok sayıda alternatif rota mevcut. Cape Town'dan Johannesburg'a N1 kara yolu üzerinden yapılan yolculuğun yaklaşık 650 kilometresi, N9 kara yolu rotasında ise 800 kilometresi Karoo'dan geçiyor. Graaff-Reinet, Büyük Karoo Ulusal Parkı, Issızlık Vadisi, Nieu-Bethesda gibi Karoo'nun en çok tercih edilen yerleri N9 rotası üzerinde yer alıyor.