Gurme lezzetler, renkli çatılar ve baykuşlar şehri Dijon

Şehrin en haraketli ve trafiğe kapalı olan caddesi Rue de la Liberte’ye pek çok mağaza, pastane ve kozmetik ürünler satan dükkan, cezbedici bir şekilde dizilmiş. Dijon’un en keyif veren yanlarından biri de zaten enfes hardallardan, Fransız kozmetik markalarının ürünlerinden ve Fransa’nın en iyi şaraplarından alıp, eve dönünce de bir süre daha buranın havasını yaşayacak olmak.