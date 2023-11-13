Hattuşa Antik Kenti'nde fil dişinden yapılmış 2 bin 800 yıllık süsleme parçası bulundu
Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda, yaklaşık 2 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen fil dişi süsleme parçası bulundu. Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev s
Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde 1906'da başlayan arkeolojik kazı çalışmaları, 2006'dan bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında yürütülüyor.