Her daim yaşayan komşu şehir Atina

Cıvıl cıvıl Plaka bölgesinden geçerek ulaşabileceğiniz Akropolis’te Propylaia kapısından geçtikten sonra karşınıza çıkacak, Athena’ya adanmış ihtişamlı sütunlarıyla Parthenon tapınağı, hem gündüz hem de gece görüntüsüyle, büyük ihtimalle Atina’yı düşündüğünüzde bundan sonra gözlerinizin önüne gelecek ilk görüntü olacak. Antik Yunan’dan günümüze kalan en büyük eser olarak kabul edilen, tasarımında dönemin tüm önemli kişiliklerinin yer aldığı Parthenon dışında yazın ünlü sanatçıların hala konser verdiği, Romalılar döneminden kalma tarihi tiyatro ve mermer kadın figürleriyle ünlü, Athena ile Poseidon’a adanmış Erekhtheion Tapınağı da Akropolis’de sizi kendisine hayran bırakacak kalıntılar arasında.

Kaldı ki inişinizi Akropolis Müzesi’nden geçecek şekilde planlarsanız, Akropolis’in içinden çıkarılan tarihi obje ve kalıntılara ev sahipliği yapan müzede Parthenon’u bir de orijinal heykelleriyle görebilirsiniz. Eğer tarihi eserlere meraklıysanız Hephaistos Tapınağı, Hadrian Arkı, Zeus Tapınağı ve 1896’da ilk olimpiyatlara ev sahipliği yapan Panathenaic Stadyumu mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.