Her mevsim ayrı güzel: Şavşat Karagöl

Karavanla İstanbul’dan yola çıkan Can Yalçın ve ailesi 3 bin 500 kilometre yol yaptığını ifade ederek son olarak Şavşat Karagöl’e geldiğini söylediler. Can Yalçın Karagöl’le ilgili olarak “İnanılmaz muhteşem bir manzara karşıladı burada bizi. Sabah müthiş bir oksijenle uyandık. Çok güzel kuş sesleri, harika balıklar. Sabah kahvemizi içtik şuanda da Karagöl’ün keyfini sürüyoruz” derken, Türkçe öğretmeni Serpil İlhan ve arkadaşı Kübra Uzun ise “Bugün Karagöl’e geldik. İlk gelişimiz. Ülkemizin her yeri çok güzel olsa da burayı ayrı beğendik. Eşsiz biz doğası olduğunu düşünüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz o muhteşem güzelliği görmek gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandılar.