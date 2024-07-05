Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota
Gittiğiniz bazı ülkeler sizi öyle büyülemiştir ki "Keşke burada yaşasaydım" demiş olabilirsiniz... 1st Move International'daki uzmanlar, insanların nerede yaşamak istediğini görmek için Google arama verilerini analiz etti. Doğal güzellikleri ve yaşam standartlarıyla bir ülke 1,5 milyon arama ile seyahatseverlerin gözdesi oldu. New York Post'un haberine göre, altı Avrupa ülkesi listede yer alıyor. İşte en çok talep gören ülkeler sıralaması...
10. İsviçre