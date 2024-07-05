Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota

Gittiğiniz bazı ülkeler sizi öyle büyülemiştir ki "Keşke burada yaşasaydım" demiş olabilirsiniz... 1st Move International'daki uzmanlar, insanların nerede yaşamak istediğini görmek için Google arama verilerini analiz etti. Doğal güzellikleri ve yaşam standartlarıyla bir ülke 1,5 milyon arama ile seyahatseverlerin gözdesi oldu. New York Post'un haberine göre, altı Avrupa ülkesi listede yer alıyor. İşte en çok talep gören ülkeler sıralaması...

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 1

10. İsviçre

N-LIFE HABERLERİ

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 2

9. Fransa

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 3

8. Almanya

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 4

7. Japonya

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 5

6. Portekiz

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 6

5. Birleşik Krallık

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 7

4. İspanya

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 8

3. Yeni Zelanda

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 9

2. Avustralya

Herkes bu ülkelerde yaşamak istiyor! İşte en çok talep gören 10 rota - 10

1. Kanada

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