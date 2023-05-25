Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Sokak Festivali "Cest is d'Best"in ilk gününde, temizlik işçileri üç tekerlekli çöp arabalarıyla yarıştı.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 1

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Uluslararası Sokak Festivali "Cest is d'Best"in ilk gününde, temizlik işçileri üç tekerlekli çöp arabalarıyla yarıştı.

Başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda düzenlenen yarış esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 2

Meydandaki anıtın önünde başlayan yarış, Mandusevac Çeşmesi'nin etrafının dolaşılmasının ardından başlama noktasında sona erdi.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 3

Halkın da büyük ilgiyle takip ettiği yarışı üç yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Valentino Durdevic kazandı.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 4

28 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında ayrıca yerel sanatçılar konser verecek, palyaçolar, akrobatlar, kuklacılar, ve komedyenler ile dünyanın dört bir yanından gelen sokak sanatçıları tarafından gösteriler gerçekleştirilecek.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 5

Festivale bu yıl Güney Kore, Almanya, İtalya, Arjantin, Şili, Sırbistan, Romanya ve Fransa'dan çok sayıda sokak sanatçısının katılması bekleniyor.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 6

Öte yandan festivalde çocuklar için de çeşitli atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 7

İşte "Cest is d'Best" adlı festival kapsamında düzenlenen yarıştan yansıyanlar...

Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 8
Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 9
Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 10
Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 11
Hırvatistan'da "Cest is d'Best" festivalinde temizlik işçileri çöp arabalarıyla yarıştı - 12
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