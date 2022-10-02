Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

ÇOK SAYIDA YAPIYA RASTLANDI

Roma döneminde sikke basmış kentlerden birisi olan Hyllarima Antik Kenti'nde, proje kapsamında Doç. Dr. Bekir Özer'in bilimsel danışmanlığında kazı çalışması yürütülüyor. Özer, geçen yıl ilk defa yüzey temizliği ile başladıkları çalışmalarda hem bölge kültür tarihi açısından hem de gelen ziyaretçilerin gezip anlayabileceği nitelikte çok sayıda yapının varlığıyla karşılaştıklarını söyledi.