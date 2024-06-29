Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa oluyor

Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Aksu, "Biz kilometrelerce yol aşarak buraya geldik. Görülmeye değer bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Dışarıda 30 derece sıcaklık içeride mont, polar giyinmişim halen o serinliği hissediyorum." dedi.

Galip Duman ilk defa dağın içinde böyle bir alan gördüğünü belirterek, "İçeri girince apayrı bir dünya gördüm, herkes gelsin mutlaka görsün. Ben bunca yıldır niye gelip görmemişim kendime hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.