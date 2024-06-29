Iğdır’daki Tuz Terapi Merkezi astım hastalarına şifa oluyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.
Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırma çalışması yapıldıktan sonra daha çok dikkat çekmeye başladı. Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor.