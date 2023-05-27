İki yakası bir araya gelmeyen şehir: Laufenburg

Laufenburg’ta inşaata başlanan köprünün bir ayağı Almanya diğer tarafı ise İsviçre kıyısına dikilir. Plana göre iki tarafın orta noktada buluşması hesaplanmıştır. Fakat evdeki hesap çarşıya uymamış, hesaplamalar yapılırken Almanya tarafındaki su seviyesi Kuzey Deniz’ine göre İsviçre’deki ise Akdeniz’e göre hesap edilmiş.
İnşaat devam ederken tam iki yaka bir araya gelmek üzereyken bu iki deniz arasındaki seviye farkı ancak anlaşılmış. İki deniz arasında 27 cm fark vardır ve Murphy kanunu ile çalışır.
27 cm olarak bilinen bu fark 2003 yılında köprünün açılacağı gün fark edildiğinde iki yakanın arasındaki farkın 54 cm olduğu görülmüştür. Aslında bilinen hata değil bilinmeyen bir yanlışlık yapılmış, İsviçreli mühendisler yüksek olan taraftan 27 santimetre çıkarmak yerine 27 santim eklemiş ve 54 santimetrelik fark hesap bilmezlik olarak tarihe geçmiştir.
Laufenburg Basel’e 45 km, Zürih’e 60 km uzaklıkta olup yaklaşık 45 dakikalık bir süre ile ulaşılabilir. Şehirde heykeltraş Erwin Rehmann’ın en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapan Rehmann Müzesi, eski şehir kalıntılarından giriş kapısı ve saat kulesinin yer aldığı Ruine Laufenburg kentin öne çıkan diğer simgeleri.
Bölgenin konaklama ve restoran olarak hizmet veren noktası ise Wirtshaus Alte Post.
Kaynak: Cengiz Selçuk - Brandlifemag