İki yakası bir araya gelmeyen şehir: Laufenburg

Laufenburg Basel’e 45 km, Zürih’e 60 km uzaklıkta olup yaklaşık 45 dakikalık bir süre ile ulaşılabilir. Şehirde heykeltraş Erwin Rehmann’ın en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapan Rehmann Müzesi, eski şehir kalıntılarından giriş kapısı ve saat kulesinin yer aldığı Ruine Laufenburg kentin öne çıkan diğer simgeleri.

Bölgenin konaklama ve restoran olarak hizmet veren noktası ise Wirtshaus Alte Post.

Kaynak: Cengiz Selçuk - Brandlifemag