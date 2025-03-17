İlkbaharın gelişiyle fotoğraf tutkunları oraya akın etti: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan delta, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra zengin bitki örtüsü ve doğal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Galeriç Ormanı, Türkiye’deki nadir subasar (su basar) ormanlarından biri olarak biliniyor.

Baharın gelişiyle birlikte, bu özel ekosistemde su papatyalarının açması görsel bir şölen sunarken, bölgeye gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar oluşturuyor.