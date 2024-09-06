İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi"

İngiliz merkezli The Guardian gazetesi, seyahatsever okuyucularının gönderdiği e-postalarla hazırlanan Türkiye haberini yayımladı. Aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı okuyucuların yorumlarıyla 9 turistik bölge sırasıyla tanıtıldı. Okuyuculardan kimisi gittiği yerin ismini yeni doğan bebeğine verdi, kimisi ise "hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden biriydi" dedi. İşte 9 Türkiye tavsiyesi.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 1

EĞİRDİR GÖLÜ 

Isparta'da yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri. Göl, hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ile biliniyor. Üç günlük seyahat  gerçekleştiren okuyucu David Crook nisan ayında yaptığı bu seyahatte huzurla dolduğunu belirtirken "Eğer yapabiliyorsanız, daha uzun süre kalın" tavsiyesinde bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 2

AMASYA

Dağlarla çevrili ve bir nehrin üzerinde konumlanmış olan Amasya, turistlerin uğrak noktalarından birisi. Kenny isimli seyahatsever şehzadeler şehri olarak da bilinen Amasya ile ilgili Osmanlı mimarisi örneklerine dikkat çekerken bölge halkını ve ortamın rahatlığını da övdü.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 3

ADALAR

Chris Dunham, "Artık İstanbul'a katlanamaz hale geldiğinizde bunun mükemmel bir çaresi var: Prens Adaları'na günlük bir seyahat" diye başladığı yazısında Büyükada'daki eski ahşap evlere dikkat çekti. Motorlu taşıt yasağının önemine de işaret ederek dönüş yolculuğunun gün batımına denk getirilmesi durumunda unutulmaz İstanbul manzaralarının da görülebileceğini söyledi.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 4

AFYONKARAHİSAR

Kentin merkezindeki tepede yer alan tarihi kalenin büyüleyici görünüşünün kentteki en çarpıcı unsur olduğunu savunan  Aydan isimli okur, Afyonkarahisar'ın müzeleri ve camilerine de dikkat çekti.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 5

TRABZON

Sümela Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra gittiği Hamsiköy'de yediği sütlacı unutmadığını söyleyen Adam,  "Yalnızca 40 liraya hayatımın en iyi sütlacını yedim. Türk çayı ve güzel dağ manzarasıyla mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor" diye konuştu.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 6

ÇIRALI

Antalya merkezinden 90 dakikalık bir mesafe ile ulaşılan Çıralı hakkında "Sakin, rahat ve doğayla çevrili Çıralı bir gevşeme, yeniden güç toplama ve keşif yeri" ifadeleri yer aldı.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 7

MARMARİS

Bisikletle gezmek için Kıran rotası ve Sakartepeyi  öneren okuyucular,  Turgutköy'deki küçük plaja giden yoldaki inek, keçi, tavuk ve arılarla bölgedeki arkeolojik alanların da ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladılar.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 8

XANTHOS

Türkiye'nin güney kıyısında Ölüdeniz yakınlarında bulunan efsanevi Xanthos, tarihi önemi ile seyahatseverlerin ilgisini çekti. David Innes-Wilkin isimli okuyucu "Eğlenceli bir tarih turundan sonra, gördüğüm en uzun sarı kum plajda çocuklarımızla birlikte yüzmek bir keyifti" diyor.

İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi" - 9

KIZINA "LİKYA" ADINI VERDİ

Guardian okuyucusu, hamileyken nisanda bir hafta boyunca burayı dolaştıklarını ve aradan geçen süre zarfında doğan kızına da Likya adını verdiğini anlattı. Hayatımızdaki en keyifli deneyimlerinden birini bize Türkiye yaşattı ifadelerini kullandı.

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