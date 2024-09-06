İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi"
İngiliz merkezli The Guardian gazetesi, seyahatsever okuyucularının gönderdiği e-postalarla hazırlanan Türkiye haberini yayımladı. Aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı okuyucuların yorumlarıyla 9 turistik bölge sırasıyla tanıtıldı. Okuyuculardan kimisi gittiği yerin ismini yeni doğan bebeğine verdi, kimisi ise "hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden biriydi" dedi. İşte 9 Türkiye tavsiyesi.
EĞİRDİR GÖLÜ
Isparta'da yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri. Göl, hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ile biliniyor. Üç günlük seyahat gerçekleştiren okuyucu David Crook nisan ayında yaptığı bu seyahatte huzurla dolduğunu belirtirken "Eğer yapabiliyorsanız, daha uzun süre kalın" tavsiyesinde bulundu.