İngiliz seyahatseverlerden 9 Türkiye tavsiyesi: "Hayatımızın en heyecan verici deneyimiydi"

EĞİRDİR GÖLÜ

Isparta'da yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri. Göl, hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ile biliniyor. Üç günlük seyahat gerçekleştiren okuyucu David Crook nisan ayında yaptığı bu seyahatte huzurla dolduğunu belirtirken "Eğer yapabiliyorsanız, daha uzun süre kalın" tavsiyesinde bulundu.