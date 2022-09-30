İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları

Atlas Okyanusu'nda İzlanda ve Norveç'in arasında kalan Faroe Adaları, koyunlarıyla ünlü bir ülke.

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları - 1

KOYUN ADALARI

Faroe kelime olarak "koyun" anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün.

18 adadan oluşan Faroe'de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn'da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası'ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor.

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları - 2

HAYAT YAVAŞ AKIYOR

Çoğunlukla boş ve sakin sokakları ile Faroe Adaları'nda hayat, yavaş akıyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Torshavn'da bile bu durum geçerli.

Adalar ülkesinde halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Torshavn'daki liman ve çevresi ülkenin en hareketli noktalarından biri.

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları - 3

YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜ RÜZGARLI

En yüksek noktası 950 metre olan Faroe Adaları'nda çoğu zaman rüzgar etkili oluyor. Fırtınaya dönen güçlü rüzgarlar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği de görülüyor. Yılın büyük bölümünün yağmur ve kar yağışı ile geçtiği ülkede güneşli günlerin sayısı oldukça az.

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları - 4

AĞAÇLAR ÜLKE DIŞINDAN GETİRİLMİŞ

Ülkenin her yerinde çatıları çimle kaplı evleri görmek mümkün. Hatta başkentteki birkaç büyük otelin çatısı da çimle kaplı. Renkli duvarlı, az katlı evler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bitki örtüsü yönünden çimler ve bodur bitkilerle kaplı Faroe Adaları'ndaki ağaçlar, ülke dışından getirilerek yetiştirilmiş.

Tepe ve dağlarının arasındaki oyuklardan akan sular ise görsel olarak Faroe Adaları'na büyük renk katıyor.

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları - 5

TÜRK NÜFUSU DA VAR

Para birimi Danimarka Kronu olan Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece. Ülkede konuşulan diğer diller ise Danca ve İngilizce. Faroe Adaları'nda yaşayan çok az sayıda Türk nüfusu da bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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