İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları

KOYUN ADALARI

Faroe kelime olarak "koyun" anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün.

18 adadan oluşan Faroe'de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn'da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası'ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor.